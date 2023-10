Igel Stoppel ist gestorben

Helga Weisskopf von der Igelnothilfe in Bermatingen schlägt Alarm. Die Ehrenamtliche und ihre wenigen Helferinnen finden kaum noch Schlaf. Fast täglich werden ihr Igelbabys gebracht, die ohne Mutter durch die Gegend irren. Ohne Mutter fehlt den kleinen Igeln nicht nur Schutz, sondern auch die Muttermilch, ohne die sich ihr Immunsystem nicht aufbauen kann. Ohne Muttermilch werden die kleinen Igel in kürzer Zeit anfällig für lebensgefährliche Parasiten ‐ so wie der kleine Igel Stoppel, den wir bei uns zu Hause aufgenommen hatten.

Der kleine Igel war unterkühlt

Als wir ihn aus seinem extra gebauten Igelhaus holten, hatte er sich schon eineinhalb Tage nicht mehr blicken lassen. Der Kleine, der so wuselig gewesen war, lag apathisch im trockenen Laub. Meine Frau brachte ihn zu Helga Weisskopf. Dort wurde er auf eine Wärmeplatte gelegt, denn Stoppel war unterkühlt. Ohne Mutter seien die Nächte für die kleinen Igel schon viel zu kalt, sagte Helga Weißkopf.

Parasiten haben Stoppel das Leben gekostet

Fatal war aber etwas anderes: In Stoppels weicher Bauchseite steckten zahllose Fliegenlarven. Zweieinhalb Stunden entfernte sie Helga Weisskopf mit meiner Frau sehr vorsichtig. Trotzdem hat Stoppel es am Ende nicht geschafft. In der folgenden Nacht ist er gestorben. Helga Weisskopf zufolge ist die Zahl der mutterlosen Babyigel stark gestiegen. Die Muttertiere werden auf Straßen überfahren, Rasenroboter verstümmeln sie und Laubbläser vernichten in Hecken eingerichtete Wohnnester. Es liegt an uns, bessere Lebensbedingungen für Stoppel und Co. zu schaffen. Auch damit Helga Weisskopf und ihr Team wieder Schlaf finden.