Der neue Kultur- und Sozialbürgermeister Andreas Hein hat sich und seine Ideen auf der jüngsten Klausurtagung der Gemeinderatsfraktion von SPD und Die Linke mit den Vorsitzenden der drei SPD-Ortsvereine Friedrichshafen, Ailingen und Kluftern vorgestellt.

Wie einer Pressemitteilung der Fraktion zu entnehmen ist, gefielen den Genossen insbesondere seine Vorstellungen in Bezug auf die Schulen und Kindergärten.

Aus seiner Tätigkeit beim Schulverwaltungsamt in Stuttgart bringe Andreas Hein Ideen zur Pädagogikorientierten Raumplanung mit: Demnach sollte beim Neubau von Schulen und Kitas von pädagogischen Ansprüchen ausgegangen werden.

Beim notwendigen Neubau von Kitas sprach sich der Bürgermeister für eine modulare und standardisierte Bauweise aus, die viel Zeit und Geld ersparen könne ‐ eine Idee, die von der Fraktion sehr begrüßt wurde.

Kulturangebot besser nach außen tragen

In Sachen Kultur stellte Hein fest, dass die Stadt viel zu bieten haben ‐ man müsse das aber noch besser nach außen tragen und das Potenzial ausbauen. Seine Idee einer Museumsmeile nahmen die Sozialdemokraten positiv auf.

Die Entwicklung des Hinteren Hafens biete dafür beste Voraussetzungen. Die Fraktion wünscht sich zudem eine Kulturszene für junge Leute und eine Erweiterung des Zeppelin-Museums. Das Schulmuseum sollte modernisiert und erweitert werden.

Für die Jugendarbeit gab die Fraktion Andreas Hein mit auf den Weg, dass in der Stadt offene, freie Aufenthaltsbereiche für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren fehlen und das Jugendhaus Molke dringend wieder geöffnet werden sollte.

ISEK-Ergebnisse stärker aufgreifen

Professor Jürgen Kegelmann von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl wies in einem Impulsvortrag auf die Bedeutung des ISEK-Prozesses hin. Die Ergebnisse sollten in Friedrichshafen noch stärker aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

So könne es gelingen, die Stadtgesellschaft in die Gestaltung der Stadt einzubinden. Das Beispiel Ludwigsburg zeige, dass damit die Akzeptanz der Beschlüsse von Politik und Verwaltung bei den Bürgern verbessert werden könne.

Wie die SPD Kita-Personal gewinnen will

Diskutiert wurden unter anderem die Themen Bildung und Erziehung. Hier sieht die Fraktion SPD/Linke Handlungsbedarf, insbesondere im Gewinnen von qualifiziertem Personal. Das Bauen von Kitas sichere noch keine Betreuungsplätze.

Mehr Personal zu gewinnen, sei möglich über das Angebot von Mitarbeiterwohnungen, von flexiblen Arbeitszeit- und von Karrieremodellen, und nicht zuletzt könne Friedrichshafen mit dem Pfund der attraktiven Lage am Bodensee um Pädagogen und Quereinsteiger werben.

Ein weiteres Diskussionsthema war die Unterbringung von Geflüchteten. Hier gilt es aus Sicht der Fraktion, für Verständnis bei den Anwohnern von Flüchtlingsunterkünften zu werben und gegenseitige Vorteile aufzuzeigen. Sportvereine könnten zum Beispiel aus den neu Angekommenen Mitglieder gewinnen ‐ gleichzeitig sei Sport ein wichtiger Faktor zur Integration.