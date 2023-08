„Ida Nielsen ist lange nicht so gut wie das Konzert von Ezra Collective am Samstag. Aber ich bin ein freundlicher Mensch und tanze trotzdem.“ Auf solche Stimmen trifft man an diesem Abend immer wieder — obwohl Ezra Collective mit ihrer Mischung aus Afrobeat und Jazz einen ganz anderen Stiefel machen als die dänische Bassistin, die sich dem Funk verschrieben hat.

Zu oft geht’s plötzlich in eine neue Richtung

Ida Nielsens Können auf dem E–Bass ist über jeden Zweifel erhaben. Aber was ihr und ihrer Band, den Funkbots, auf der Bühne fehlt, ist ein konsequenter musikalischer Ansatz. Zwar ist die Stimmung unter den Konzertbesuchern nicht schlecht. Aber sie wäre noch besser, wenn der Faden nicht so oft abreiße würde, um die Musik in eine neue Richtung zu führen. Plötzlich hören Bassmotive auf und Ida Nielsen versucht etwas ganz anderes. Oder es wird einer der besten Songs von Prince angespielt, in dessen Band New Power Generation Ida Nielsen Mitglied war. Aber anstatt „1999“ durchzuspielen, bleibt das Stück ein kurzes Zitat.

Markante Funk–Phrasen ergeben noch keinen Song

Das Problem ist struktureller Art. Ida Nielsens eigene Stücke, aus denen das Konzert freilich vor allem besteht, sind zumindest auf der Bühne oft eine Anhäufung markanter Funk–Phrasen. Aber deren Verkettung ergibt noch nicht die Dramaturgie eines Songs, sondern eine unverbindliche Vorstufe. In der Folge ist die Versuchung groß, mal hierhin und mal dorthin abzubiegen oder etwas ganz anderes zu beginnen. Eine lange Reise, die immer höhere Energiestufen erreicht, unternimmt Ida Nielsen jedenfalls nicht, im Unterschied zu Ezra Collective zwei Abende zuvor.

Magische Momente gibt es trotzdem

Deshalb ist das Konzert zwar nicht schlecht, aber ihm fehlt die zwingende Wirkung, die Ida Nielsens Motto zu Beginn gerade verspricht: „We are on a mission to keep funk alive“. Magische Momente gibt es trotzdem. Etwa also der Schlagzeuger David Haynes mit einem wuchtigen Solo abhebt und Ida Nielsen minutenlang nichts anderes tut, als ein hypnotisches Bassmotiv mit afrikanischem Einschlag durchzuhalten.

Wunderbar ist auch eine Bluesballade, in der nicht nur Oliver Engqvist seine Gitarre singen lässt. Auch Ida Nielsen kann hier die zart schwingende Seite ihrer Stimme zeigen. Normalerweise, in den stark rhythmischen Stücken, kommt ihr Gesang stets markant auf den Punkt.

Zu wenig, um sich lange an dieses Konzert zu erinnern

Ein weiterer Pluspunkt ist ein Experiment, das Gegensätze zusammenführt. Zusammen mit David Haynes — der Schlagzeuger wechselt an einen mit Schlagflächen zu spielendes Synthesizer oder ein Keyboard — unternimmt der Rapper Kuku Agami eine fünfminütige Reise, in der sein rhythmischer Sprechgesang über weiten Ambient–Klängen schwebt. Insgesamt ist das aber zu wenig, um sich auch noch in einer Woche an dieses Konzert zu erinnern.