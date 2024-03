Die IBO feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag und hat zu diesem Anlass einen neuen Mitarbeiter engagiert: das Maskottchen BO. Im Interview plaudert das gewitzte Eichhörnchen über seinen Job und verrät, warum es auf der Messe vorerst „nur“ als Comic-Figur und Pappkamerad präsent sein wird.

Hey BO, eine Frage müssen wir gleich zu Beginn klären: Wo ist das I?

Pardon?

Das I. Die Messe heißt ja IBO. Du bist das Maskottchen der IBO, heißt aber nur BO. Wo ist das I?

Hm, keine Ahnung. Musst du meine Eltern fragen.

Egal, nicht so wichtig. Viel wichtiger: Wo warst du in all den Jahren? Die IBO wird ja in diesem Jahr schon 75 und hatte noch nie ein Maskottchen.

Ich habe Nüsse gesammelt. Jetzt ist mein Lager voll. Hihihi. Nein im Ernst: Ich habe sozusagen auf den richtigen Moment gewartet. Um meinen Job bei der IBO gut machen zu können, musste ich ja erst mal richtig schlau werden. Wir Eichhörnchen sind zwar von Natur aus schon ziemlich clever und geschickt, aber auch bei uns geht das Lernen nicht über Nacht.

Was ist denn dein Job bei der IBO?

In einem Comic löse ich mit meinen Freunden Ida und Oskar spannende Rätsel. Unser Ziel ist es, den sagenumwobenen Messe-Taler zu finden. Und Grundschulklassen dürfen uns helfen und dabei ganz viel über den Bodensee und seine Sehenswürdigkeiten lernen. Das ist für uns alle eine abenteuerliche Reise und ein großer Spaß.

Und zu gewinnen gibt es auch etwas, oder?

Ganz genau. Unter allen teilnehmenden Klassen, die gut gerätselt und das richtige Lösungswort gefunden haben, wird auf der IBO ein Klassenausflug ins Ravensburger Spieleland verlost. Und auch alle Kinder, die mit ihren Eltern die IBO besuchen, können Preise gewinnen, wenn sie bei unserer Rallye an verschiedenen Stationen und Ständen Aufgaben lösen.

Bist du selbst eigentlich auch so richtig in Echt und zum Anfassen bei der IBO dabei oder „nur“ als Comic-Figur?

Weißt du, ich bin ein bisschen schüchtern. Auf der Messe sind mir zu viele Erwachsene unterwegs. Die wollen mich dann immer knuddeln und Selfies machen. Da halte ich in diesem Jahr lieber noch etwas Abstand und teste erst mal als Pappkamerad, wie die Leute auf mich reagieren.

Bist du denn ab sofort dauerhaft als Maskottchen bei der IBO dabei - und im nächsten Jahr dann auch in Echt und zum Anfassen? Vielleicht auch bei anderen Messen? Und wo treibst du dich eigentlich in der Zwischenzeit herum?

Das sind aber ganz schön viele Fragen auf einmal. Zu Details aus meinem Maskottchen-Vertrag möchte ich mich jetzt aber noch nicht äußern. Verraten kann ich aber so viel, dass ich auch künftig bei der IBO dabei sein werde. Ob persönlich und zum Anfassen? Da muss ich dich noch um Geduld bitten. Gespannt darfst du auch sein, wo ich sonst noch auf Entdeckungsreise gehen werde. Wo ich mich in der Zwischenzeit aufhalte, behalte ich aber lieber für mich. Frag mal beim Seehas nach. Weil jedes Kind weiß, dass der im Tiefseemöhrenfeld lebt, schwimmen bei dem regelmäßig Paparazzi und Selfie-Jäger auf der Matte. Das wär’ mir zu stressig.