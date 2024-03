Seit 75 Jahren lockt die Internationale Bodenseemesse, kurz IBO, Besuchermassen nach Friedrichshafen. In acht Jahrzehnten hat sich der eine oder andere Kassenschlager etabliert, der nicht mehr von den Auslagen der Aussteller wegzudenken ist.

Video: Hanna Neuberger / Marcus Fey

Was es abseits von Gemüsehobel und italienischer Salami zu sehen, zu kaufen und auszuprobieren gibt, hat Schwäbische.de-Reporterin Hanna Neuberger unter die Lupe genommen. Pünktlich zur Eröffnung am Mittwoch um 10 Uhr war sie mit der Kamera vor Ort. Einen kleinen Einblick in die IBO 2024 - inklusive flauschigem Interviewgast und einem einzigartigem Rundgang - gibt es im Video.