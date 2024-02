IBO feiert mit Sonderausstellung 75-jähriges Bestehen

„Mit zehn belegten Hallen, zwei Foyers und dem Freigelände sind wir breit aufgestellt für ein umfangreiches Einkaufs- und Unterhaltungserlebnis“, berichtet Julia Graf zufrieden. Und das macht sich auch im Programm bemerkbar: „Auf insgesamt sechs Bühnen wird gekocht und gegrillt, musiziert, diskutiert, Mode präsentiert, gespielt, Lust auf Urlaub gemacht und vieles mehr.“ Mit auf eine Zeitreise durch 75 Jahre Messe-Geschichte nimmt die Jubiläums-Ausstellung in der Halle A2. Ergänzt wird dieser Ausflug in die Vergangenheit durch die Europa-Park-Show in der Zeppelin CAT Halle A1, die täglich Gänsehautmomente für die ganze Familie verspricht: Choreografisch aufgearbeitet entführt die Show die Zuschauer mit Tanz, Musik, Akrobatik und Jonglage durch die Highlights der letzten Jahrzehnte.

Lachgarantie besteht der Pressemitteilung zufolge am Freitagabend, 22. März, wenn Kabarettist Christoph Sonntag ab 20 Uhr sein Programm „Ein Tritt Frei!“ zum Besten gibt. In ausgelassener Atmosphäre können sich die Gäste am Samstagabend, 23. März, in Dirndl und Lederhose auf den Frühling einstimmen: Der Wiesnzauber verwandelt die Zeppelin CAT Halle A1 ab 18.30 Uhr mit authentischer Live-Musik und leckeren kulinarischen Angeboten in den perfekten Ort für geselliges Beisammensein. Für Stimmung sorgen das „Königlich Bayerische Vollgas Orchester“, die „Dorfrocker“ sowie Chris Metzger. Tickets für den Wiesnzauber sowie Christoph Sonntag sind ab sofort online erhältlich.

Von Cosplay, also der Darstellung von Figuren aus Manga und Anime, Filmen, Videospielen und anderen Medien, über Gaming und eSport bis hin zu Streetdance: Ganz auf die Interessen von jungen Menschen ausgerichtet ist die neu konzipierte Jugendhalle „IBO NextGen“. Kreative Köpfe bkönnen sich bei Cosplay-Workshops austoben, im eSports Bereich in die digitale Welt eintauchen oder beim Young Speaker Contest am Donnerstag, 21. März selbst auf der Bühne stehen und sich zu einem politischen oder gesellschaftlichen Thema äußern. Außerdem können sich die jungen IBO-Besucher über Bildungs- und Karrieremöglichkeiten informieren. Am Donnerstag, 21. März, erhalten Schulklassen und Schüler freien Eintritt.

Von kulinarischen Köstlichkeiten im Bereich ‚Gastro & Genuss‘ über Mobilitätsneuheiten bis zur Modenschau des Nähwerk Bodensee erstreckt sich die Themenlandschaft. So auch der im Vergleich zum Vorjahr vergrößerte Grillpark in Halle A5. Am Messe-Sonntag geht der Grillwettbewerb BBQ Family in die zweite Runde und auch die internationale Bodensee-Grillmeisterschaft kürt wieder Talente am Grill. Die Anmeldung für die Grillmeisterschaft ist online bis zum 25. Februar möglich, für die BBQ Family noch bis zum 1. März.

Neu für Campingfans gibt es in diesem Jahr das IBO-Camp-Dorf in der Halle A3, in dem sich Interessierte über Touren, Campingplätze und Ausrüstung informieren lassen können. Vergrößert wurde außerdem das Caravan-Center in der Halle B2. Bei der „Neues BauEn“ in Halle B1 und der „Garten & Ambiente Bodensee“ in der Halle A5 können sich Besucher sich direkt zu ihrem nächsten Projekt beraten lassen.

Tickets und Öffnungszeiten: Die IBO und ihre Schwestermessen finden von Mittwoch, 20. bis Sonntag, 24. März parallel statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte ist online für 9,50 Euro erhältlich und ermöglicht den Eintritt für alle vier Messen. Für Familien ist ein Familienticket online für 21 Euro erhältlich. Tickets für den Wiesnzauber und das Programm von Christoph Sonntag sind ebenfalls online erhältlich. Weitere Informationen unter