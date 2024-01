Mit Hunderten Traktoren, Landmaschinen, Lastwagen und Autos haben am Freitag Landwirte ihren Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung fortgesetzt.

Vom Treffpunkt am Parkplatz P7 in Friedrichshafen fuhren sie eine Route durch die Stadt, bevor es über die B 30 nach Meckenbeuren, dann nach Tettnang und bis nach Kressbronn ging.

In Friedrichshafen hatte die Traktor-Kolonne (Foto: Florian Peking) Folgen für den Verkehr, in vielen Straßen gab es lange Staus. Mit der Protestfahrt drückten die Landwirte erneut ihren Unmut über die Sparpläne des Bundes in der Landwirtschaft aus.