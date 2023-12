Ein 24-jähriger Mann ist am Samstag in der Bismarkstraße am Treppenabgang an der Gleisunterführung von einem freilaufenden Hund angefallen und gebissen worden. Laut Polizeibericht sind die Verletzungen nicht unerheblich.

Nach Hause geflüchtet

Der Hundeführer, der offensichtlich auch vor Ort war, lief anschließend unvermittelt weiter in Richtung Bahnhof, heißt es. Der 24-Jährige flüchtete nach Hause und wurde anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Hund wurde als kräftiger heller Mischling, eventuell Boxer oder Rottweiler beschrieben. Der Hundebesitzer soll männlich, dunkelhäutig, etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle Harre haben. Er trug zur Tatzeit eine braune Jacke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Telefon 07541/7013104 entgegen.