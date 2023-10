Ab 23. Oktober ist der fünfte Foto-Kalender des Rettungszentrums am Medizin Campus Bodensee (MCB) druckfrisch erhältlich. Dies teilt das Klinikum mit. Die zwölf Kalenderblätter zeigen erneut spektakuläre und fotografisch herausragende Rettungssituationen in die der am Klinikum Friedrichshafen stationierte DRF-Heli „Christoph 45“ und andere Rettungshubschrauber involviert waren.

Der Fotokalender mit zwölf Monatsblättern im Großformat und auf hochwertigem Papier gedruckt kostet 15 Euro und kann ab dem 23. Oktober am Empfang des Klinikums Friedrichshafen sowie am Empfang der Klinik Tettnang erworben werden. Alternativ ist ab sofort auch der postalische Versand möglich.

Dazu müssen per Vorkasse 20 Euro auf das Konto des Klinikums Friedrichshafen, IBAN DE76 6905 0001 0020 0005 50, und dem Verwendungszweck: 374634/Anästhesie, Kalender 2024 sowie Name und Adresse überwiesen werden, sowie die gewünschte postalische Adresse für den Versand per E-Mail an [email protected] geschickt werden.

Der Gesamterlös des Kalenders wird laut Pressemitteilung auch in diesem Jahr ohne Gewinnerzielungsabsicht zugunsten der Tafel Friedrichshafen gespendet.