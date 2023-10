HSG-Handballerinnen unterliegen dem Aufstiegsfavoriten

Die beiden Bodensee-Teams in der Frauen-Bezirksliga sind am vergangenen Wochenende leer ausgegangen. Während die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach beim Aufstiegsfavoriten TV Weingarten mit 20:25 unterlagen, kehrte die SG Ailingen-Tannau mit einer 25:27-Niederlage vom Gastspiel beim HC Lustenau aus Österreich zurück.

Erst in der 6. Minute durfte die HSG Friedrichshafen-Fischbach das erste Mal jubeln. Lea Scharr, mit acht Toren die beste HSG-Torschützin, stellte in Weingarten den 1:2-Anschluss her. Allein dieses Tatsache zeigte aber schon, dass sich das Durchkommen für die Häflerinnen sehr schwierig gestaltete. Das führte dazu, dass Friedrichshafen-Fischbach am vergangenen Samstag in der Weingartener Großsporthalle nie in Führung lag. Allerdings waren die Gäste vom Bodensee trotzdem nicht weit weg vom heimischen TV, der selbst mit seiner Angriffsleistung unzufrieden war. „Wir haben es uns durch einige Fehlwürfe schwerer als nötig gemacht“, berichtete der TV Weingarten in seiner Mitteilung.

Die Spannung bleibt aus

In der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgeberinnen um Trainerduo Stefan Franz und Stefanie Raaf (ehemals SG Argental) allerdings, sich eine klare Führung herauszuspielen. In der 52. Minute erhöhte Priska Zimmermann auf 22:14. Die HSG verkürzte auf fünf Tore, doch spannend war es in der gut besuchten Großsporthalle somit letztlich nie. Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Hummel, Weber-Amann, Amann, Richter, Peter, Heim, Liebermeister (1 Tor), Nothelfer (2), J. Heina (3, 1 Siebenmeter/1 Tor), Scharr (8, 8/5), Hemberger (1, 1/1), Brunner (3), Pechar (2).

Der nächste Gegner des TV Weingarten ist die SG Ailingen-Tannau. Die neugegründete Spielgemeinschaft hatte am Samstag ihre erste Begegnung und hatte in der ersten Halbzeit wenig zu melden. Mit 17:10 lag der HC Lustenau vorne. Die SG zeigte Kampfgeist und schaffte es tatsächlich, noch einmal auf zwei Tore heranzukommen ‐ auch dank Jenny Vogel, die mit einer hundertprozentigen Siebenmeterquote (4/4) beeindruckte. Allerdings war die Hypothek zu groß, sodass es am Ende eine 25:27-Niederlage setzte. Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Looser, Egger, Schmollinger (2 Tore), Haberer (1), Vogel (6, 4/4), Wucher (3), Sprenger (2), Divy (2), Traut (2), Pihlar (5, 1/0), Hörmann (2).