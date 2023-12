HSG-Handballerinnen bringen Vorsprung dieses Mal ins Ziel

Dank eines 24:22-Auswärtssieges bei den TSF Ludwigsfeld in der Bezirksliga haben die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach ihr Jahresabschluss-Ziel erreicht. HSG-Trainer Alex Stehle wollte ein ausgeglichenes Punktekonto unter dem Weihnachtsbaum liegen haben.

Als am Sonntagnachmittag um 15.54 Uhr in der Sporthalle der Realschule Muthenhölzle in Neu-Ulm-Ludwigsfeld die Schlusssirene ertönte, machte sich auch so etwas wie Erleichterung breit im Lager der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Mit 24:22 hatten sich die Handballerinnen vom Bodensee bei den TSF Ludwigsfeld durchgesetzt. Erst zwei Sekunden vor dem Abpfiff sorgte Helena Pechar für die endgültige Entscheidung.

Gute und weniger gute Momente wechseln sich ab

Die Begegnung bei den Turn- und Sportfreundinnen glich dem bisherigen Saisonverlauf der HSG. Gute und souveräne Momente wechselten sich mit weniger guten ab. Und auch dieses Mal brauchte das Team von Trainer Stehle etwas, um in den Rhythmus zu kommen. 0:3 stand es aus Häfler Sicht nach vier Minuten, ehe man in der 16. Minute auf 6:4 stellte - Auszeit von Ludwigsfeld. In dieser Phase strahlte insbesondere Lea Scharr große Torgefahr aus und netzte mehrmals hintereinander ein. Zur Halbzeit führten die HSG-Handballerinnen mit 13:10 und hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle.

Eigentlich, denn die Gastgeberinnen verkürzten den Rückstand bis zehn Minuten vor Spielende nicht nur. Die 50. Minute war wenige Sekunden alt, als Anne Fleischmann per Siebenmeter auf 20:20 stellte. Doch damit nicht genug, weil die HSG-Spielerinnen nun zu überlegen begannen. Währenddessen wendeten die Gegnerinnen das Blatt zur 22:21-Führung durch Mirjam Fiedler (54.). Aber: Anders als im Spiel gegen Bregenz Handball raffte sich Friedrichshafen-Fischbach nochmals auf, drehte die Partie erneut und stand wenige Augenblicke als glücklicher Sieger fest.

Lob vom Trainer

Dadurch haben die Häfler Handballerinnen ihr Punktekonto ausgeglichen und liegen nach dem vierten Saisonsieg mit 8:8 Punkten auf Tabellenplatz fünf der Bezirksliga Bodensee-Donau. „Trotz des frühen Rückstandes waren wir eigentlich gut dabei. Mit zunehmender Spieldauer haben wir uns mit einfachen Mitteln viele Chancen erspielt und haben es auch nach der Pause recht ordentlich gemacht“, sagte Alex Stehle. Die Minuten, in denen die Partie kippte, analysierte er so: „Wir hatten zwar einen kleinen Einbruch, haben es aber dieses Mal besser gemacht als gegen Hard und Bregenz. Ich muss meiner Mannschaft für diese Reaktion ein großes Lob aussprechen.“

Für das neue Jahr wünscht sich Stehle, dass sein Team da weitermacht, wo es gegen Ludwigsfeld aufhörte. „Wenn man sieht, wie eng diese Liga ist und dass den Spitzenreiter und den Siebtplatzierten nur vier Punkte trennen, haben wir einen guten Platz inne. Aus meiner Sicht sind wir gut dabei.“ Es gehe in der langen Pause bis 20. Januar nun darum, etwas individueller zu arbeiten - und das speziell im Angriff. Dann geht es für die HSG zum HC Lustenau, der mit identischer Punktzahl Tabellenplatz sechs belegt. „Auch da erhoffen wir uns trotz des Harzes Zählbares, sodass wir uns dann eher nach oben als nach unten orientieren können“, stellt Stehle klar.

HSG: Hummel, Weber-Amann; Scharr (8, 1/0), Nothelfer (6), Liebermeister (3), Wildner (3), Hemberger (2), Heim (1), Pechar (1), Köhler, N. Heina, Rist.