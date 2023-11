HSG-Handballer sind der TG Biberach klar unterlegen

Nichts ist es geworden mit dem nächsten Husarenstreich in der Handball-Bezirksliga aus Sicht der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Nachdem die Handballer vor zwei Wochen den bisherigen Spitzenreiter SG Ulm & Wiblingen entthront hatte, waren sie nun gegen die TG Biberach bei der 27:42-Heimniederlage eigentlich chancenlos.

Ein Rückraumspieler muss am Ende verletzt zuschauen

Wobei man das Wort „eigentlich“ an dieser Stelle nicht außer Acht lassen darf. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die HSG gegen den Aufstiegsmitfavoriten bis zur 42. Minute vor heimischer Kulisse in der Bodenseesporthalle noch gut mit- beziehungsweise ordentlich dagegengehalten hatte ‐ 20:26. Sechs Tore Rückstand bei noch 18 Minuten Spielzeit sind im Handball alles andere als eine Vorentscheidung. Und doch war das aus Häfler Sicht der Fall, da sich Rückraumshooter Klemen Kotnik genau in dieser Phase verletzte und das restliche Spiel im Liegen an der Seitenlinie mit einem Eisbeutel auf dem Knie verfolgte.

Ohnehin nur mit neun Feldspielern angetreten, war das eine weitere Schwächung für den Außenseiter, der dem Tabellenführer Biberach in die Karten spielte. In den letzten 15 Minuten ließ dieser sein Können erneut richtig aufblitzen und schraubte den Vorsprung durch Gegenstöße und gelungene Spielzüge in die Höhe. So wurden aus sechs Toren am Ende 15 Treffer Differenz und die gute Handvoll mitgereister TG-Fans durfte jubeln.

Eine Auszeit ist ein Wachmacher für den Favoriten

Als sich die heftige Niederlage abzeichnete, war es sonst in der Halle ziemlich leise. Bis auf die munter weiter trommelnden Fans der HSG. Die Gastgeber hatten es Biberach in den ersten 30 Minuten so schwer wie nur möglich gemacht. Sehr zur Freude der Zuschauer lag Friedrichshafen-Fischbach sogar mit 3:1 (4.) und 6:3 (8.) vorne und zwang die gegnerische Bank zu einer Auszeit. Eine Art Wachmacher für die TG, die wenig später nicht nur ausglich, sondern das Blatt schließlich gewendet hatte.

So wurde aus dem 13:10-Zwischenstand nach dem ersten Spieldrittel eine 20:14-Pausenführung für Biberach. „Wir sind super ins Spiel gekommen und haben es zunächst richtig gut gemacht. Aber irgendwann sind uns ein bisschen die Felle davongeschwommen, auch aufgrund des schmalen Kaders und hinzugekommener Verletzungen“, sagte HSG-Trainer Andreas Rohrbeck. „Auch die Jungen wie beispielsweise Ben Leichtle waren top. Am Ende ist uns leider die Kraft ausgegangen.“

Folgerichtig blieb eine weitere Überraschung wie gegen Ulm & Wiblingen aus und die TG Biberach, die durchwechseln konnte, gewann standesgemäß mit 42:27. „Diese Niederlage wirft uns nicht um und schon am Samstag geht’s weiter“, meinte Rohrbeck. Dann ist sein Team bei der TSG Söflingen II zu Gast (18. November, 18 Uhr). „Ich weiß noch nicht, wie sich die TSG im Vergleich zur Vorsaison verändert haben. Aber ich rechne mit einem schnellen und dynamischen Handball. Für uns wird es darauf ankommen, von Beginn an dagegenzuhalten. Sollte das gelingen, rechne ich mir etwas aus“, sagt Rohrbeck. „Wir haben Qualität und gehören aus meiner Sicht nicht dorthin, wo wir in der Tabelle stehen.“

HSG: Pietsch, Richter; Fischinger (9/1), Rebstein (8/1), Kotnik (5), Leichtle (3), Westerholt (2), Dreher, Jörger, Müller, Keller.