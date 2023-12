HSG Friedrichshafen-Fischbach will Punktekonto ausgleichen

Während viele Handballteams aus der Region bereits in der Weihnachts- und EM-Pause sind, hat die erste Frauenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach noch ein Bezirksliga-Spiel zu bestreiten. Und zwar am Sonntag, ab 14.30 Uhr, bei den TSF Ludwigsfeld. Gespielt wird in der Sporthalle der Realschule Muthenhölzle in Neu-Ulm-Ludwigsfeld.

„Schau’n mer mal“, sagt Alex Stehle, Coach der HSG-Handballerinnen, in Anlehnung an den großen Franz Beckenbauer im Vorfeld des Duells zur besten Kaffeezeit am dritten Advent. Wohl wissend, dass sein Team eher keine Geschenke zu erwarten hat. „Wir fahren da zwar mit einem relativ gut besetzten Kader hin. Aber es sind auch wieder viele jüngere Spielerinnen mit dabei“, berichtet Stehle.

Der Gegner steht besser da

Friedrichshafen-Fischbach hat in der Bezirksliga Bodensee-Donau mit drei Siegen aus sieben Spielen derzeit Tabellenrang sechs inne. Es versteht sich von selbst, dass die Häflerinnen am liebsten ein ausgeglichenes Punktekonto unter dem Weihnachtsbaum haben wollen. „Das ist unser Ziel“, betont Stehle. Etwas besser sind da momentan die Gegnerinnen aus Ludwigsfeld gelistet. Auch sie haben bisher sieben Ligaspiele absolviert, feierten allerdings einen doppelten Punktgewinn mehr als die HSG - mit vier Saisonerfolgen belegen die TSF-Damen den vierten Platz.

„Für uns wird es insbesondere darauf ankommen, sofort in die Spur zu finden. Sollten wir die Begegnung mit einer guten Leistung eröffnen, dann sehe ich gute Chancen für uns“, betont Stehle. Das mit dem „sofort in die Spur finden“ hatte vor zwei Wochen gegen Bregenz Handball nicht geklappt, sodass die HSG-Handballerinnen früh ins Hintertreffen gerieten. 1:8 nach 16 Minuten und 7:13 zur Halbzeit stand es da aus Sicht von Friedrichshafen-Fischbach. Am Ende kostete die Aufholjagd zu viel Kraft (25:24 für Bregenz).

Wie wichtig ein guter Start ins Spiel ist, hat gerade auch erst die deutsche Nationalmannschaft der Handballfrauen im Weltmeisterschaftsviertelfinale erfahren, das Dänemark für sich entschied.

Nach diesem Spiel haben auch die HSG-Handballerinnen erst einmal Pause. Fünf Wochen, dann steht für das Stehle-Team am Samstag, 20. Januar, die erste Rundenpartie im Jahr 2024 beim HC Lustenau an.