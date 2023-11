Friedrichshafen

HSG Friedrichshafen-Fischbach stimmt Vorverlegung zu

Friedrichshafen / Lesedauer: 2 min

Beide Mannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach reisen am Wochenende nach Vorarlberg. (Foto: Thorsten Kern )

Die Häfler Handballer spielen schon am Freitag in Dornbirn. Ein Spieler aus der zweiten Mannschaft hilft dabei aus. Auch die Frauen sind in Österreich zu Gast.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 18:43 Von: Thomas Schlichte