HSG Friedrichshafen-Fischbach gelingt eine Überraschung

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Fridingen-Mühlheim sind beim 71. Handball-Dreikönigsturnier am vergangenen Samstag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das klassenhöchste Team verwies den Landesligisten HRW Laup-heim und die gastgebende HSG Friedrichshafen-Fischbach (Bezirksliga) auf die Plätze zwei und drei - und das dank der besten Tordifferenz.

„Vielleicht ist für unsere Jungs dann sogar eine kleine Überraschung drin“, sagte Ingo Ortlieb im Vorfeld des 71. Handball-Dreikönigsturniers. Nun, der erste Vorsitzende der ausrichtenden HSG Friedrichshafen-Fischbach sollte recht behalten. In seiner Funktion als Co-Trainer der ersten Männermannschaft sah er im ersten Spiel des Turniertages einen verdienten 26:20-Erfolg gegen den HRW Laupheim. Schon zur Halbzeit lagen die Blisshards mit 14:8 vorne und wussten im Angriff und der Abwehr zu überzeugen. Der Landesligist aus Laupheim tat sich schwer und kam nicht so richtig in Tritt. Es fehlte den Gästen in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen oft an der nötigen Präzision und Ballsicherheit. Beide Teams taktierten viel, wechselten durch. Der eine oder andere Akteur fand sich auf einer ungewohnten Position wieder.

Die Tordifferenz entscheidet

So auch in der zweiten Partie, als es der heimische Bezirksligist mit dem favorisierten Verbandsligisten aufnahm. Ein, wie sich schon nach wenigen Minuten abzeichnete, schwieriges Unterfangen. Fridingen-Mühlheim wirkte etwas frischer und lauerte auf Ballgewinne. Zur Halbzeit war die HSG aus dem Landkreis Tuttlingen deutlich davongezogen - 20:12. Auch nach dem Seitenwechsel fand Friedrichshafen-Fischbach - trotz Anfeuerung ihrer Fans - kein Mittel gegen das druckvolle Angriffsspiel. Nach 60 Minuten stand es 40:23 für den späteren Turniersieger. Während einige Häfler Fans die Bodenseesporthalle vorzeitig verließen, verlangten sich Laupheim und Fridingen-Mühlheim zum Abschluss des Turniers alles ab. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich. Der HRW legte vor und die HSG zog nach. In der Crunchtime stand es 33:33, so mancher Zuschauer träumte da schon von einer Entscheidung im Siebenmeterwerfen. Aber Laupheim hatte etwas mehr Körner im Tank: 39:37 für den HRW leuchtete auf der Anzeige auf, als die Schlusssirene ertönte.

Somit hatte jede Mannschaft einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto - es kam um den Turniersieg also auf das Torverhältnis an. Hierbei spielte Fridingen-Mühlheim der deutliche Sieg gegen Friedrichshafen-Fischbach in die Karten. Rang eins vor Laupheim und den Hausherren. „Aus unserer Sicht war es ein rundum erfolgreiches und sehr ausgeglichenes Turnier, was das Endergebnis zeigt. Unsere Erste hat tatsächlich eine Überraschung geschafft und gleich im ersten Spiel geliefert“, freute sich Ortlieb. „Für mich war das ein erster Schritt, um in der Bezirksliga-Rückrunde durchzustarten und auch dort zu liefern. Gegen Fridingen-Mühlheim war der Ligaunterschied aber dann doch zu groß.“ Die beiden Häfler Gegner verteilten Lob für die Organisation und die Verpflegung. „Wir freuen uns schon heute auf die Fortsetzung im Jahr 2025“, meinte Ortlieb.