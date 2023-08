Hotel ohne Nutzen

Ein peinlicher Einzelfall ist die Anmietung des Hotel Adler in Sipplingen 2015 durch den Landkreis. 800.000 Euro sind geflossen, ohne dass auch nur ein Flüchtling untergebracht wurde oder der Landkreis einen Nutzen davon gehabt hatte. Auch wenn das Land die Zeche gezahlt hat, ist es immer noch Steuergeld, das da verbrannt wurde. Glaubt man dem Regierungspräsidium (was wir tun), dann lief das anderswo besser.

Dass die Verantwortlichen um Ex–Landrat Lothar Wölfle damals in einer Notlage waren, das möge man bei der Bewertung nicht vergessen. Warum man aber einen Vertrag abschließt, bevor man geprüft hat, ob das zu mietende Haus überhaupt tauglich ist, das müssen sich die damaligen Entscheider fragen lassen. Und dass der Versuch, den Vorgang unter der Decke zu halten, dank der Hartnäckigkeit der Kollegen vom „Südkurier“ gescheitert ist, das ist wichtig und richtig. Hätte man gleich mit offenen Karten gespielt, wäre der Sturm der öffentlichen Entrüstung sicher milder ausgefallen.

Woher kommen die vielen Autos?

Entspannung hat auch die Abschaltung der Ampeln in der Friedrichstraße gebracht. Optimal aber ist die Situation noch immer nicht. Wofür hat es eigentlich vor Jahren diese Verkehrszählungen gegeben, das Verkehrsentwicklungskonzept und all die Gutachten und Papiere zu dieser Straße? Das Problem wurde seitens der Stadt richtig identifiziert: Da fließt noch immer zu viel Verkehr. Na, dann muss man halt dafür sorgen, dass dieser Zustand geändert wird. Das geht in anderen Städten doch auch.

Bei aller Kritik und Häme in Richtung Rathaus sei an der Stelle aber auch darauf hingewiesen, dass dem Umbau der Friedrichstraße ein Beschluss des Gemeinderates zugrunde liegt. Die Verwaltung setzt den nur um, muss sich aber mit den Folgen und der massiven Kritik an den Folgen allein auseinandersetzen. Allzu viel war seitens der Rätinnen und Räte zu dem Thema in jüngerer Vergangenheit nicht zu vernehmen.

Kein Bierzelt auf dem Kulturufer

Dass sich ein professioneller Gastronom wünscht, beim Kulturufer ein Zelt aufstellen zu dürfen, ist nachvollziehbar. Zwar argumentiert er, ein Zelt würde das Publikum besser vor Regen schützen, aber mit einer Zelt–Gastronomie ließe sich auch mehr Geld verdienen. Doch wenn Zelte einzögen, begänne das Kulturufer, sich dem Seehasenfest anzugleichen.

Wollen wir ein weiteres Fest mit blockigen Zelten? Nein. Ehrenamtliche und Halbprofessionelle haben das erste Kulturufer aufgezogen. Dieser Geist macht seinen Charme auch heute noch aus. Wäre es vor allem ums Geld gegangen, das Kulturufer wäre gar nicht erst entstanden. Deshalb: Nichts spricht gegen einen Unterstellschutz. Aber ohne Tische und Bewirtung.