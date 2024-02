Zwei zusätzliche Geschosse, ein Penthouse, Lochfassade mit Flachdach: Das ist kurz zusammengefasst der Umbauplan, den die Rieger Immobilien GbR für das Haus neben dem Hotel City Krone in der Schanzstraße 13 hatte.

Dagegen spricht jedoch die Gestaltungssatzung der Stadt Friedrichshafen - und deshalb auch der Gestaltungsbeirat, wie in einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch deutlich wurde.

Kein Penthouse

Der Kompromissvorschlag, den das Expertengremium machte: Aufstockung um ein Geschoss, ein Schrägdach in Richtung Schanzstraße, das sich in die Nachbarbebauung einfügt und ein Flachdach zur Rückseite hin, sodass auch im obersten Stock Platz für Wohnraum geschaffen werden kann. Max Rieger als Bauherr und Architekt Michael Wetzel aus Ravensburg zeigten sich offen und kündigten an, die Pläne entsprechend umzuarbeiten.

„Schanze 13“ heißt das Projekt, das offenbar nicht zum ersten Mal eine Änderung erfährt: „In der Vergangenheit ist bereits viel Papier produziert worden“, stellte Max Rieger fest, der mit seiner Familie das Hotel City Krone führt.

Wohnungen für Mitarbeiter

Ziel ist es, das Haus zu sanieren, aufzustocken und vor allem Wohnungen für Mitarbeiter zu schaffen. Die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss soll erhalten bleiben. Vorstellbar sei, dass dort ein Café oder Ähnliches eröffnet, so der Architekt.

Wie Michael Wetzel ausführte, hat die Familie das Gebäude, in dessen Erdgeschoss derzeit ein internationaler Supermarkt Lebensmittel aus aller Welt anbietet, vor fünf Jahren gekauft. Frühere Entwürfe scheiterten unter anderem an Einwänden von Nachbarn.

Kein Flachdach, kein Penthouse: Als Referenz für den Umbau des Hauses in der Schanzstraße 13, in dessen Erdgeschoss sich ein internationaler Supermarkt befindet, sind die ortstypischen Häuser mit drei Geschossen und Satteldach herzunehmen. Zu dem Schluss kommt der Gestaltungsbeirat. (Foto: Tanja Poimer )

Grundsätzlich sei vorgesehen, aus den verschiedenen Gebäuden, die zum Hotel-Komplex gehören, eine Einheit zu formen - inklusive „Schanze 13“. Das geplante Flachdach passe zum Flachdach des Hauses nebenan, in dem sich bis Mai 2022 die Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ befand und in dem inzwischen der Wellness-Bereich und weitere Hotelzimmer untergebracht sind.

Auf die Umgebung kommt es an

Wie Amandus Sattler, Architekt aus München und Mitglied des Gestaltungsbeirats, erklärte, verhindere jedoch das Baurecht beziehungsweise die Gestaltungssatzung der Stadt Friedrichshafen eine „extreme“ Aufstockung. Für den Bereich gebe es keinen Bebauungsplan, weshalb Paragraph 34 des Baugesetzbuches zum Tragen komme. Soll heißen: Das geplante Gebäude muss zur Umgebungsbebauung passen.

Und diese habe ortstypisch im Gegensatz zur aktuellen Planung drei Geschosse und ein Satteldach. In Rücksprache mit dem Bauordnungsamt der Stadt ist Amandus Sattler zufolge der bereits beschriebene Kompromiss denkbar und vor allem genehmigungsfähig: Aufstockung des Bestandsgebäudes um ein Geschoss plus Schrägdach nach vorne und Flachdach nach hinten. Das Penthouse entfällt. Die Firsthöhe, also die Höhe bis zur obersten Kante des Dachs, könnte um etwa ein Meter erhöht werden.

Nicht die Größe zählt

„Das wäre ein verträglicher Ansatz, der zwischen den Dächern besser vermitteln könnte und zur Beruhigung beitragen würde. Wenn wir noch eine neue Typologie dazu bekämen, wäre zu viel los“, stellte Architekt Sattler klar.

Nicht das breiteste und größte Haus in der Umgebung sei als Referenz herzunehmen. Es gelte vielmehr, sich am niedrigsten Nachbarn zu orientieren, fügte Professor Jörg Aldinger, Architekt aus Stuttgart und neuer Vorsitzender des Gestaltungsbeirats, im Hinblick auf den Paragraphen 34 hinzu. Seine freundliche Aufforderung: „Wir wollen die neuen Pläne gerne noch einmal sehen“ - und zwar samt Modell, das die Umgebungsbebauung miteinbezieht.

Geduld des Bauherren gefragt

„Wir nehmen Ihre Anmerkungen gerne auf“, versicherte Bauherr Max Rieger. In der Hoffnung, das Projekt könne endlich realisiert werden, „denn irgendwann hat man als Bauherr keine Lust mehr“. Voraussichtlich wird die „Schanze 13“ bereits in der nächsten Sitzung des Gestaltungsbeirats am Mittwoch, 17. April, Thema sein.

Das Lob des Friedrichshafener Baubürgermeisters Fabian Müller, der die Sitzung als Gast verfolgte, ging vor allem an den Bauherrn, der bereit sei, sein Vorhaben öffentlich vor- und zur Diskussion zu stellen: „Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke allen Beteiligten für das konstruktive und wertschätzende Gespräch.“