Alle Jahre wieder: Auch in diesem Jahr steigt in der Allmandstraße Anfang Dezember das „Fränkel-Weihnachtssingen“. Weniger Bands als beim letzten Mal, aber mehr gemeinsames Singen und wie immer für den guten Zweck: „Häfler helfen“. Los geht’s am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr.

Dass das Häfler Immobilien-Unternehmen Fränkel zweimal im Jahr die Allmandstraße zur Partymeile macht, hat sich herumgesprochen. Während es im Sommer bunt und ausgelassen zugeht, wird’s im Winter hoimelig und gemütlich.

Machen den Auftakt beim Weihnachtssingen: Acoustic Affair. (Foto: Rob Stirner )

Nachdem Moderator und DJ Stefan Kindler am Freitag, 1. Dezember, ab 17.30 Uhr die Gäste begrüßt hat, wird ab 18 Uhr zunächst die Band „Acoustic Affair“ ein Programm bieten, das speziell auf die Weihnachtszeit zugeschnitten ist.

Philharmonischer Chor ist auch dabei

Gegen 19 Uhr betritt dann der Philharmonische Chor Friedrichshafen unter der Leitung von Ruth Gerhard die Bühne, um gemeinsam mit dem Publikum bekannte Weihnachtslieder zu singen. Texthänger sind nicht zu befürchten, weil Fränkel allen Gästen ein Liedblatt zur Verfügung stellen wird. Ab 20 Uhr klingt der Abend dann mit Musik von DJ Blackstar langsam aus.

Volle Straße, gute Stimmung: das Weihnachtssingen im vergangenen Jahr. (Foto: Harald Ruppert )

Lädt zum Mitsingen ein: der Philharmonische Chor Friedrichshafen. (Foto: Joachim Naas )

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Glühwein, Kinderpunsch, kalte Getränke und weitere flüssige Leckereien verkauft Fränkel an diesem Abend für den guten Zweck. Die Narrenzunft Seegockel bietet rote und weiße Würste an, die Pestalozzischule zeigt, wie man leckere Waffeln am Fließband produziert. Und der Ladies’ Circle Friedrichshafen hat leckere Plätzchen in Angebot.

Großzügige Spenden erhofft

Der Eintritt zum „Fränkel-Weihnachtssingen“ am 1. Dezember ist frei. Allerdings hoffen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fränkel, die viel Zeit in die Veranstaltung stecken, dass die Besucher sich mit großzügigen Spenden für „Häfler helfen“ bedanken, die gemeinsame Aktion von Schwäbischer Zeitung, katholischer und evangelischer Kirche, die Menschen in unserer Stadt beisteht, die in Not sind.