Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben am Donnerstag bei einem Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft in der Äußeren Ailinger Straße Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro angerichtet.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 16:34 Von: sz