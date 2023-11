Friedrichshafen

Hohe Nachfrage beim Eisstockschießen in Friedrichshafen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Mit 80 angemeldeten Mannschaften sind die Stadtwerk am See Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen in Friedrichshafen bereits einen Monat vor Turnierbeginn ausgebucht. Und auch sonst erfreuen sich die Eisstockbahnen am Rande des Weihnachtsmarktes schon vor dem Start großer Beliebtheit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 13:33 Von: sz