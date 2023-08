Des Kulturufers größter Kontrahent ist zur Zeit das Wetter. Kaum ein Tag bei diesem Festival, bei dem es nicht geregnet hat. Und wenn das ausblieb, kam oft der Wind, mit dem der ein oder die andere Händlerin auch ihre liebe Not haben. Gleichzeitig klagen zahlreiche Besucher über die hohen Preise beim Essen und Trinken. Wir haben uns umgehört, wie das Festival auf der Straße so läuft.

Jens Freilinghaus ist zufrieden. Für den Mann aus Sprockhövel mit den exotischen Früchten und Muscheln, den Wohnaccessoires und Kunstwerken aus aller Welt, ist das Kulturufer stets ein Höhepunkt im Jahr. Und da macht ihm auch der Regen nicht viel Sorge. „Wenn ich vorne zum See das Zelt schließe, weil von da der Regen kommt, können die Leute immer noch hinten hineinkommen“, sagt er. Nur vor Sturm hat auch er Respekt.

Regen beschert Umsatzeinbußen

Illa Roy setzt in dieser Beziehung auf ihren Zeltbauer. „Der ist von hier und wird wissen, mit was hier zu rechnen ist“, sagt die Modeverkäuferin, deren Zelt Kunststoffscheiben hat, an denen die Kunden auch im geschlossenen Zustand sehen, dass der Betrieb noch läuft.

Und Kathrin Bamberger hat mit ihren Söhnen gleich eine tatkräftige Mannschaft für alle Fälle. Die räumen die Hüte, den Schmuck und die Leinenmode zusammen, wenn es regnet, und auf Sturm sind sie vorbereitet. Das kennen sie aus den Jahren zuvor zur Genüge. Mittlerweile haben sich selbst Neulinge auf dem Markt — beraten teils von anderen Händlern oder von der Stadt darauf hingewiesen — auf die Unbill des Wetters vorbereitet. Für das Geschäft aber ist dieser Sommer nicht sonderlich zuträglich. Zahlreiche Händler rechnen mit 30 bis 40 Prozent Einnahmeverlusten durch den Regen.

So kommen die Preise zustande

Das geht den Gastronomen nicht viel anders. Manch Kulturuferbesucher beklagt sich bei ihnen und anderswo über die Preise, die auf dem Festival verlangt werden. Auch hier haben wir nachgefragt, wie die Preise zustande gekommen sind und warum sie so sind, wie sie sind.

Mit den Getränken haben sich die Gastronomen an den Preisen des Seehasenfestes orientiert, „alles andere würde keinen Sinn machen und wäre gegenüber den Gästen des Seehasenfestes auch nicht vertretbar“, sagt Matthias Kauderer, F&B–Manager (Food and Beverages, übersetzt: Essen und Getränke) bei Klink–Eberhard, dem Gastrozelt an der Freitreppe.

Probleme auf dem Markt

Er begründet die Preiskalkulation mit den Problemen, die zur Zeit auf dem Markt herrschen. So habe man vor dem Ukraine–Krieg im Januar mit den Lieferanten verhandeln und sich danach ein Jahr darauf verlassen können. Heute gebe es Tagespreise und das müsse kalkuliert werden.

Die Kosten für Energie, Mitarbeiter und den Anspruch, regionale Zulieferer zu nutzen, fließen dann in die Kalkulation ein. Dazu sei auch ein Ausfall durch die Schlecht–Wetter–Perioden zu berücksichtigen. „In diesen Zeiten wollen wir unsere Mitarbeiter nicht nach Hause schicken. Sobald der Regen endet, sind die Menschen sofort wieder da“, sagt Matthias Kauderer.

Versteckte Kosten lauern

Auch Sabine Bold und Peter Rothe, Geschäftsführer des Bio–Gastrostandes, bestätigen das. Die Tagespreise bei den Produkten, aber auch die Lohnkosten seien enorm gestiegen. Unabhängig davon, dass man ohnehin kaum noch Personal bekomme, müsse das aber auch ordentlich bezahlt werden. „Hinzu kommen viele versteckte Kosten. Außerdem vergleichen die Kunden die Produkte, nicht deren Herkunft“, Sabine Bold spricht damit auf die Preise für die Halbe an, die auf dem Festival 5,50 Euro kostet. Ihre Einkaufspreise für Bio–Bier seien aber doppelt so hoch wie die des konventionellen Bieres.

Jasmina Hund und Malik Naveed haben vor allem hohe Personalkosten beim Kulturufer, weil sie eine große Karte anbieten.

Und auch beim Bio–Gastronom spielt das Wetter eine unliebsame Rolle. Wie die Händler geht auch Peter Rothe von einem Verlust von bis zu 40 Prozent aus, den der Regen verursacht. „Zusätzlich müssen wir bei den Kalkulationen neben der normalen 19–prozentigen Mehrwertsteuer noch 16 Prozent Umsatzpacht an die Stadt abführen, auch das ist Geld“, sagt Peter Ruthe.

Hohe Peronalkosten

Ganz neu im Geschäft beim Kulturufer sind Jasmina Hund und Malik Naveed im Gastrozelt Malik am Yachthafen. Sie haben diesen Bereich von Zehrer übernommen, der in diesem Jahr nicht mehr dabei sein wollte. Auch sie nennen ähnliche Gründe, warum die Preise so sind wie sie sind. „Wir wollen bodenständige Preise anbieten, orientieren uns am Seehasenfest und müssen berücksichtigen, dass vor allem die zahlreichen Mitarbeiter, die wir brauchen, sehr viel Geld kosten“, sagt Malik Naveed.

Sabine Bold und Peter Rothe bestätigen die Aussagen der Kollegen zur Preisgestaltung auf dem Festival.

Sie seien im ersten Jahr erst einmal positiv eingestellt, wollen aber auch verbessern, was zu verbessern sei, und würden sich große Mühe geben, die Kunden zufrieden zu stellen. Die hohe Anzahl der Mitarbeiter begründet Jaminka Hund mit der großen Speisenkarte. „Die ist aber nötig, weil die Leute nicht nur Pommes und Wurst wollen“, sagt sie.

Eine Idee

Zum Wetter hat Malik Naveed eine Idee: „Wenn wir ein offenes Zelt aufbauen dürften wie beim Seehasenfest, wären die Leute bei Regen viel besser geschützt und würden nicht weggehen müssen.“ Ob diese Idee umsetzbar ist, müssen letztlich die Stadt und das Kulturbüro entscheiden.