Die mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen bereitet den Gastronomen in der Region Sorge. Steigt die im Zuge der Corona-Pandemie von 19 auf sieben Prozent gesenkte Steuer Anfang 2024 wieder an, könnte dies das Aus für viele Restaurants bedeuten, warnt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Eine Befürchtung, die Wirte in der Region teilen.

Philip Blank vom Hotel Rad in Tettnang hält die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Essen im Restaurant für „existenzgefährdend.“ (Foto: Mark Hildebrandt )

Philip Blank vom Hotel Rad in Tettnang hält nicht viel von den Plänen der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer wieder zu erhöhen: „Das ist existenzgefährdend für zahlreiche Gastwirte.“ Viele Preise sind gestiegen, doch das alles 1:1 an den Gast weiterzugeben, sei keine Lösung. „Wir können die Preise unserer Speisen nicht in dem Maß erhöhen, wie es notwendig wäre“, erklärt Blank, „weil sonst die Gäste ausblieben.“

Gastronomen zahlen in vielen Bereichen mehr

Gleichzeitig sei es wichtig, vernünftige Löhne an die Mitarbeiter zu bezahlen. Somit schmelze die Gewinnspanne und trotzdem müsse noch etwas verdient werden. Denn „ein Lokal, das kein Geld verdient, gibt es nicht lange“, ergänzt Kollege Uwe Felix von der Traube am See aus Friedrichshafen.

In 23 von 27 EU-Staaten gilt der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Essen in der Gastronomie. Sie sind in dieser Grafik grün dargestellt. Eine zeitlich begrenzte Reduzierung gilt bis Ende dieses Jahres in Deutschland und bis Ende 2024 in Bulgarien. (Foto: Dehoga )

In der Gastronomie bündeln sich vielschichtige Probleme, die die Gewinnspanne schmälern, erklärt Klaus Winter. Der Gastronom aus Lindau erklärt, warum die Mehrwertsteuer dauerhaft gesenkt bleiben sollte. (Foto: Christian Flemming )

Klaus Winter vom Strandhaus in Lindau dröselt den Sachverhalt weiter auf: Demnach benötige die Gastronomie extrem viel der teurer gewordenen Energie, produziere „just in time“ und habe einen hohen Personaleinsatz. „Mitarbeiter in der Gastronomie sind zudem größtenteils außerhalb der üblichen Arbeitszeiten tätig“, erklärt der Lindauer Gastronom.

Und nicht nur wir Wirte, sondern auch unsere Gäste leiden unter der Inflation. Hans-Jörg Witzigmann

„Damit bündeln sich in einer einzigen Branche viele Probleme, die in anderen Sparten nur teilweise eine Rolle spielen.“ Noch einmal größer seien sie, wo beim Einkauf zum Beispiel auf Tierwohl geachtet werde, was die Waren erheblich verteuere und die Gewinnspanne erheblich schmälere, so Winter.

„Und nicht nur wir Wirte, sondern auch unsere Gäste leiden unter der Inflation“, fügt Hans-Jörg Witzigmann von der Kapelle in Nonnenhorn an. „Wir spüren schon jetzt, dass die Leute aufs Geld schauen.“ Statt einer Flasche Wein werde heute oftmals nur ein Glas zum Essen geordert oder auf eine Vor- beziehungsweise Nachspeise verzichtet.

Restaurantbesuch wird zum Luxus

„Auch wenn wir am Bodensee grundsätzlich vom Tourismus profitieren, gehen auch hier die Menschen seltener essen“, sagt Witzigmann. „Jeder hat sein Budget, und es ist absolut verständlich, dass man als erstes auf das verzichtet, was am wenigsten weh tut.“

Gastronom Hans-Jörg Witzigmann bemerkt schon jetzt, dass die Menschen am Restaurantbesuch sparen. (Foto: Christian Flemming )

Bevor der Steuersatz auf Speisen in der Corona-Pandemie gesenkt wurde, gab es einen Unterschied in der Besteuerung: Kaufte man Essen zum Mitnehmen, im Supermarkt oder bei Essenslieferung wurden sieben Prozent Steuer fällig. Speiste man im Wirtshaus oder im Restaurant, führte der Gastronom 19 Prozent Mehrwertsteuer an den Staat ab. „Dass man diesen Schmarrn jetzt wieder einführen will, ist ein Unding“, findet Witzigmann klare Worte zur Zweiteilung.

Imbiss statt Wirtshaus?

Die Wirte wünschen sich auch künftig einen einheitlichen Steuersatz für Speisen, so wie es in 23 anderen EU-Staaten die Regel sei. „Wir konkurrieren mit Urlaubsdestinationen wie Österreich, Italien, Frankreich“, erklärt Uwe Felix und fragt. „Dort gibt es reduzierte Steuersätze für Speisen. Wieso soll das bei uns nicht sein?“

Uwe Felix erklärt, warum die Mehrwertsteuer auf Speisen reduziert bleiben soll. (Foto: Silja Vinzens )

Als Folge einer Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer befürchtet der Hotelier, dass seine Branche noch mehr Restaurantgäste an Imbisse verliert und sich mehr Menschen dazu entscheiden, im Ausland Urlaub zu machen. Bei Rückkehr zum ursprünglichen Steuersatz würden vor allem diejenigen verlieren, die kein Mitnahme-Angebot und einen hohen Wareneinsatz haben, erklärt Daniel Ohl, Pressesprecher des Dehoga Baden-Württemberg.

Mitarbeiter verdienen gut entlohnt zu werden

Es sei ungerecht, dass derjenige, der Köche beschäftige und Kellner das Essen an gedeckte Tische bringen lasse, diesen Aufwand mit einem höheren Steuersatz abrechnen müsse.

„Wir haben alle mit steigenden Produktionskosten im Bereich Energie und Lebensmittel zu kämpfen“, unterstreicht auch Felix. „Das belastet uns genauso, wie jede Privatperson.“ Dennoch habe er die Löhne seiner Mitarbeiter in jüngster Vergangenheit stark erhöht. „Das war uns wichtig, denn unsere Mitarbeiter haben das verdient.“ Allerdings seien all das steigenden Kosten, die er als Unternehmer auch weiterreichen müsse.

Plakat macht auf Lage aufmerksam

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) befürchtet, dass Gastronomen sich scheuen werden, den „Steuer-Paukenschlag“ eins zu eins an die Gäste weiterzugeben. „Ab Januar mal eben zwölf Prozent an zusätzlichen Steuern auf die ohnehin schon kräftig gestiegenen Preise obendrauf, das werden die meisten Betriebe nicht wagen. Sie haben Angst, dass ihnen die Gäste dann wegbleiben“, ist auf deren Homepage zu lesen.

„... damit unsere Städte und Dörfer lebendig bleiben“: Winfried Ermler, Gastronom und Hotelier aus Lindau, möchte, dass die Steuer bleibt, wie sie ist. (Foto: rst )

Winfried Ermler vom Hotel Engel auf der Lindauer Insel möchte versuchen, seine Preise zu halten: „Ich finde es nicht gut, wenn die Steuer steigt.“

Doch sollte sich die Regierung darauf einigen, die Steuersenkung auslaufen zu lassen und Abgabe auf Speisen wieder zu erhöhen, werde er die Gerichte auf seiner Karte um ein bis zwei Euro erhöhen müssen. An der großen Holztüre seines Hotels hat er ein Plakat aufgehängt. „Sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen müssen bleiben, damit unsere Städte und Dörfer lebendig bleiben“, steht dort.

Beschleunigtes Gasthaussterben?

Eine Anhebung der Mehrwertsteuer werde das Gasthaussterben weiter beschleunigen, ist sich der Dehoga sicher. Der Landesverband Baden-Württemberg geht davon aus, dass im Bereich Bodensee-Oberschwaben rund 220 Lokale schließen müssten. Bereits in den Corona-Jahren ging die Zahl der Gastronomiebetriebe überdurchschnittlich stark zurück. So verzeichnete das Statistische Landesamt in den Jahren vor 2019 stabil um die 539 reine Gastronomiebetriebe im Bodenseekreis. Zwei Jahre später, also 2021, gab es nur noch 455.

In einem Video erklärt der Dehoga auch noch einmal alles rund um die Mehrwertsteuer.