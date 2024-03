Hochzeitsmesse mit Erlebnischarakter

Eine Hochzeitsmesse mit Event- und Erlebnischarakter, bei der Brautpaare, Trauzeugen, Freunde und Familie im Mittelpunkt stehen, sich wohl fühlen und sich in einem besonderen Ambiente für ihren großen Tag unverbindlich inspirieren und informieren können. Mit diesem Konzept öffnet am Dienstag, 16. März, die Messe „My Wedding Day“ in Friedrichshafen.

Auf der Veranstaltung im Dornier Museum präsentieren sich verschiedene regionale Partner mit ihren Produkten rund um das Thema Hochzeit.

Hinter der Idee und dem neuen Konzept steht ein Zusammenschluss von fünf regionalen Dienstleistern aus der Event- und Hochzeitsbranche. Mehr als ein Jahr haben die Organisatoren Philipp Lindner vom Dornier Museum, Florian Mayer vom Blumenhaus Mayer, Denise Winner von Butterfly effect - Hair & Make-up, Thomas Schütze von der Tanzschule No.10 und Philip Beck von der Agentur Beck und Weintour Bodensee am neuen Konzept getüftelt.

Über 30 Aussteller und Akteure werden am ersten „My Wedding Day“ am Samstag, 16. März, von 15 bis 21 Uhr, mit ihren Produkten auf der Messe vertreten sein. Das vielseitige Programm reicht von Modeschauen zu aktueller Braut- und Bräutigam-Mode, Live-Musik, Burlesque- und Tanz-Show-Einlagen bis hin zum Live-Styling und Wein-Verkostungen. Im museumseigenen DO-X Restaurant gibt es für die Gäste sowohl kleinere Gerichte als auch ein Gänge-Menü.

Auf einer zweiten, etwas kleineren Bühne werden über den Nachmittag und Abend verteilt mehrere informative Kurzvorträge und Präsentationen angeboten. Ziel der Hochzeitsmesse sei es, die künftigen Eheleute und andere Interessierte mit den wichtigsten Informationen zu versorgen, damit dem großen Tag nichts mehr im Wege stünde, heißt es in einer Pressemitteilung des Dornier-Museums.

Messeeintritt