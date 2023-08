50 Jahre Bodenseekreis: Dieses Jubiläum ist auch eine Gelegenheit, einmal zurückzuschauen, welche unerwarteten Ereignisse in dieser Zeit besonders hervorgestochen sind. Dietmar Buck arbeitet seit 1993 beim Landratsamt des Kreises und ist seit 2021 Leiter des Rechts– und Ordnungsamtes. „Von Katastrophen sprechen wir, wenn es um großräumige Schadenslagen geht, die allein mit überregionaler Unterstützung unter Kontrolle gebracht werden könnten. Davon sind wir in den vergangenen 50 Jahren eigentlich verschont geblieben und durften daher bisher in einer sehr sicheren und guten Gegend leben“, sagt er.

Nichtsdestotrotz gebe es Ereignisse, die in Erinnerung bleiben. „Wir reden dabei von außergewöhnlichen Einsatzlagen und von Großschadenereignissen“, erklärt Buck. Außergewöhnliche Einsatzlagen beschreiben ihm zufolge ein riesiges Flächenereignis.

Das war natürlich eine Katastrophe, die teilweise noch bis heute wirkt. Dietmar Buck

Da habe es in den vergangenen 50 Jahren eigentlich nur die Corona–Pandemie im Bodenseekreis gegeben. „Das war natürlich eine Katastrophe, die teilweise noch bis heute wirkt. Aus Sicht des Katastrophenschutzes im Landratsamt war es aber immer noch eine eingrenzbare Lage und daher der Definition nach keine Katastrophe“, erklärt Dietmar Buck. „Großschadenslagen sind hingegen örtlich noch stärker begrenzt“, schildert der Amtsleiter. Hiervon habe es in der Zeit, in der es den Kreis gibt, einige gegeben.

Kreisbrandmeister Alexander Amann kann dazu so manches Beispiel nennen. „Da wäre vor allem das Pfingsthochwasser 1999, bei dem es schwere Überschwemmungen in den Seegemeinden gegeben hat“, berichtet er. Auslöser der Überschwemmungen, von denen auch heute noch als Jahrhunderthochwasser gesprochen wird, waren lokale Starkregen im nördlichen Alpenvorland und im Allgäu.

Selbst wenn die Fachleute in diesem Zusammenhang nicht von einer Katastrophe sprechen, gab es in der Zeit einen ausgeprägten Katastrophentourismus. „Da kamen wirklich extra Menschen angereist, nur, um mal zu schauen, wie es nach dem Hochwasser ausschaut“, erzählt der Langenargener Roland Hertsch, dessen eigener Keller damals sechs Wochen lang unter Wasser stand. Sprüche wie „Geschieht denen ganz recht, hätten sie halt nicht so nah am See gebaut“, seien auch nicht nur einmal von den fotografierenden Besuchern zu hören gewesen.

Dietmar Buck und Alexander Amann arbeiten beide beim Landratsamt und haben schon die ein oder andere Ausnahmesituation im Bodenseekreis erlebt. (Foto: Landratsamt Bodenseekreis/Privat )

Im selben Jahr machte der Sturm „Lothar“, so Kreisbrandmeister Alexander Amann, zudem eine Vielzahl an Einsätzen erforderlich. Am zweiten 26. Dezember 1999 wütete der Orkan so sehr, dass es zahlreiche abgeknickte und entwurzelte Bäume gab. Stromausfälle, gesperrte Straßen und ein stark aufgemischter See waren weitere Folgen von „Lothar“, der später auch als „Jahrhundertsturm“ bezeichnet wurde.

Im Juni 2013 gab es laut Alexander Amann zudem wieder „massive Unwettereinsätze“. Allein am 2. Juni 2013 seien 2000 Anrufe bei der Feuerwehr eingegangen, erinnert er sich. In einem Bericht des Landratsamtes von damals heißt es, dass das Unwetter zu „mehreren Straßensperrungen und zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk geführt“ habe. Auch von „Hangrutschen“, unter anderem zwischen Frickingen und Leutstetten, ist die Rede.

An der Uferpromenade in Friedrichshafen tun sich den Schwänen beim Pfingsthochwasser 1999 plötzlich ungeahnte Sitzgelegenheiten auf. (Foto: Josef Schwarz/Archiv )

„An den Flüssen ist die Lage ebenfalls angespannt. Am Samstagvormittag war der Schwerpunkt auf der Seefelder Aach, die mit 2,30 Metern nur knapp unter einem fünfzigjährigen Hochwasserereignis lag“, heißt es weiter. Die Einsatzkräfte seien vielerorts seit der Nacht im Dauereinsatz gewesen. Der Schwerpunkt habe in den Gemeindegebieten Salem, Deggenhausertal und Meckenbeuren gelegen. „Im Salemer Tal mussten in den frühen Morgenstunden rund 20 Menschen von einem Campingplatz evakuiert und in einer Turnhalle untergebracht werden, nachdem der Platz mehr als hüfthoch überflutet war“, wie es außerdem aus dem Bericht hervorgeht.

Und was sind die Ereignisse, die im Landratsamt am stärksten in Erinnerung bleiben? „So etwas wie den Überlinger Flugzeugabsturz 2002 werde ich nie vergessen, weil er so unglaubliches Leid verursacht hat“, sagt Buck. Die Kollision zwischen DHL–Flug 611 und Bashkirian–Airlines–Flug 2937 über Owingen ist mit 71 Opfern, davon 49 Kindern, laut der Internetenzyklopädie Wikipedia „der bisher folgenschwerste Flugunfall in der Bundesrepublik Deutschland“.

Da gab es sehr viele Themen und komplexe Herausforderungen. Dietmar Buck

„Wenn man live dabei war und bei der vorgefundenen Totenzahl, dann bewegt einen das, dann vergisst man das nicht“, erläutert Dietmar Buck. Auch für das Landratsamt habe es in der Nacht des Absturzes viel zu tun gegeben. „Es ging vor allem um die Unterstützung in der Organisation, wie etwa die Frage zu klären, wo die Angehörigen der Opfer untergebracht werden und wer sie betreut. Da gab es sehr viele Themen und komplexe Herausforderungen“, meint er.

Angehörige der russischen Opfer der Flugzeugkollision stehen bei Überlingen vor einem Trümmerteil der russischen Maschine. Ein Angehöriger (Mitte) heftet an die ausgebrannte Turbine eine Rose. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Eine Situation, die man auch nicht unbedingt planen kann, wie Alexander Amann ergänzt. „Natürlich machen wir uns Gedanken, wie man womit jeweils umgeht, aber die Tatsache, dass dann die Angehörigen der verstorbenen Kinder plötzlich vor uns stehen, ist dann sicher, wenn sie eintritt, trotzdem eine Herausforderung“, sagt er. Auch, dass ein Flugzeugabsturz von einer auf die andere Minute passiere, sei nicht vergleichbar mit einer Lage, wie der Corona–Pandemie, die sich schleichend ausbreite und über einen längeren Zeitraum, wie Dietmar Buck zu bedenken gibt. Am Ende sei eben keine Lage, kein Einsatz, keine Situation genau gleich.

Dennoch: „In die Pläne und in die Vorsorge stecken wir sehr viel Zeit“, sagt der Amtsleiter. Auch der technische Fortschritt helfe bei Großschadenereignissen. „Früher hat man, wenn man den Verwaltungsstab außerhalb der Arbeitszeit gebraucht hat, zuhause anrufen und Glück haben müssen, dass man jemanden erreicht. Heute gibt es eine App auf dem Smartphone, die alle informiert“, erklärt er. Die Feuerwehr sei zwar damals schon per Funkmeldeempfänger alarmiert worden, ergänzt Alexander Amann, dennoch sei die Technik heute auch für seinen Einsatzbereich sehr viel leistungsfähiger.

Nicht zuletzt stärken außergewöhnliche Lagen aus der Sicht der beiden Amtsmitarbeiter auch den Zusammenhalt. „Das Motto ,In Krisen Köpfe kennen’ hat sich bewährt“, beschreibt es Dietmar Buck. Vertrauen sei außerdem wichtig, „daraus generieren wir unsere Stärke“.