Nachhaltig, innovativ und ein bisschen luxuriös war der Interboot-Medienrundgang am Tag vor der Eröffnung der 62. internationalen Wassersportausstellung.

Er hat einen kleinen Vorgeschmack auf die Themenvielfalt geboten, die es von Samstag, 23. September, bis Sonntag, 1. Oktober, auf dem Messegelände in Friedrichshafen zu sehen gibt. Einen großen Stellenwert nahm dabei das Thema Nachhaltigkeit ein.

So präsentierte das Start-up Khulula das erste recyclebare Serienboot, einen Eco-Optimisten, der aus natürlichen Flachsfasern mit Bio-Harzen gebaut wird. Dabei entsteht ein 70 Prozent geringerer CO2-Fußabdruck als beim Bau herkömmlicher Boote, erklärt Gründer und Gesellschafter Simon Licht. Zudem seien die Boote zu 90 Prozent recycelbar.

So schnell wie der Verbrenner-Bruder

Den Trend zur Nachhaltigkeit aufgegriffen hat auch das Unternehmen Performance-Marine-Yachting mit seinem Elektromotorboot e801. „Wir haben 2020 die Marke Performance erworben und uns dabei ein Benzin- und Leistungsmonster angelacht“, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Stefan von Klebelsberg.

Mirja Raff und Interboot-Projektleiter Felix Klarmann informieren beim Medienrundgang über die Neuerungen der 62. Interboot. (Foto: Messe Friedrichshafen/Felix Kästle )

Auf Initiative von Bianca Vetter (links) wird der 75-qm-Scherenkreuzer Argo ihres verstorbenen Vaters von der Michelsenwerft komplett restauriert. Dem Projekt hat sich ein Verein um Andreas Lochbrunner (Mitte) angenommen. (Foto: Messe Friedrichshafen/Felix Kästle )

Um mit der Zeit zu gehen, habe die Firma nun ein Elektro-Schnellboot entwickelt, das dem Verbrennermodell in puncto Geschwindigkeit in Nichts nachstehe. Damit das Boot, mit dem mehr als 300 Kilowatt starken Evoy-E-Motor, eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Knoten erreichen kann, wurde der 7,90-Meter-Rumpf des emissionsfreien Modells per Vakuum-Infusionsverfahren um fast 300 Kilogramm leichter gemacht.

Mit Muskelkraft übers Wasser gleiten

Noch leichter präsentiert sich auf dem Messe-See der Seacycler. Mit seinen 600 Kilogramm setzt das Elektro-Tretboot auf den Einsatz von Muskelkraft. Einem Pedelec ähnlich lässt sich Elektropower über ein digitales Armaturenbrett hinzu schalten, gestaffelt nach Eco, Cruise und Sport. Mit bis zu vier Personen kann der Seacycler übers Wasser gleiten.

Mit ihrem Start-up Khulula präsentieren Simon Licht (links) und Holger Ambroselli das erste recyclebare Sereienboot der Welt. Es besteht aus Flachsfasern. (Foto: Katrin Heidemann )

Der Seacycler ist ein schnittiges Elektro-Tretboot von Maremade. (Foto: Messe Friedrichshafen/Felix Kästle )

Doch die Interboot bietet auch um einiges luxuriösere Varianten, zur See zu fahren. Wie beispielsweise die Segelyacht Bente 28. „Das voluminöse Vorschiff bietet deutlich mehr Platz unter Deck der Fahrtenyacht als in der kleinen 24er-Schwester“, verspricht Christian Daum. Kibag Marina setzt mit seiner Grandezza-Motoryacht noch einen drauf. Die luxuriöse Motoryacht besticht durch edelste Materialien und Platz bis zu acht Personen bei Tagestörns.

Neuer Glanz für die Argo

Ein Wiedersehen mit einem geschichtsträchtigen Segelschiff bietet der Verein Argo e.V., der die historische Rundum-Siegerin derzeit zu neuem Glanz verhilft. Nach dem plötzlichen Tod des Eigners Helmut Vetter kam der Umbau des 75-Quadratmeter-Scherenkreuzers zum Erliegen. Seit diesem Jahr wird die Argo bei der Michelsen-Werft komplett restauriert.

Und genau diese Vielfalt macht sie aus, die internationale Wassersportausstellung. „Wir verbinden fachliche Expertise mit Spaß und Action“ verspricht Projektleiter Felix Klarmann von der Messe Friedrichshafen. „Wir bieten eine große Vielfalt. Vom Surfbrett bis zum Familienkreuzer, über Bekleidung, Accessoires und Action.“

Nächstes Jahr nur noch fünf Tage Interboot

In diesem Jahr präsentieren sich 352 Aussteller und Firmen aus 15 Ländern in sechs Hallen auf dem Messegelände, dem Foyer West, auf dem Freigelände, auf dem Messe-See und im Interboot Hafen. Über neun Messetage verteilt gibt es Vorträge und Seminare, Schnuppersegeln auf dem Messe-See und viele weitere Mitmachangebote.

Das emissionsfreie Motorboot e801 von Performance gewann Anfang Juli die Monaco-Energy-Boat-Challenge, berichtet Stefan von Klebelsberg beim Presserundgang der 62. Interboot. (Foto: Messe Friedrichshafen/Felix Kästle )

Im nächsten Jahr komprimiere man die Interboot auf vielfachen Wunsch der Aussteller auf fünf Tage, erklärt Klarmann. Wer sich das schon mal im Kalender vormerken will, darf sich den 25. bis 29. September 2024 anstreichen.