Immer wieder findet Günther Klebes aus Erlangen, „Ansichtskartensammler“ mit Herzblut, Leckerbissen für Liebhaber der Lokalgeschichte. So auch jetzt. Er hat mit einem geschichtsträchtigen Motiv etwas Besonderes entdeckt.

Die Postkarte stammt aus der Zeit, in der das Zeppelinmuseum noch ein Bahnhof war. Sie wurde im Jahr 1956, vermutlich aus dem Urlaub am Bodensee, an eine „Marianne“ verschickt und zeigt den ehemaligen Bahnhof bei Nacht.

Die Rückseite der Postkarte lässt in eine vergangene Zeit zurückblicken. (Foto: Günther Klebes )

Die Senderin, die mit „Cori“ unterschrieb, sandte die Postkarte nach Leipzig. Doch nicht nur das Motiv ist spannend. Der Inhalt lässt einiges über die vergangene Zeit erahnen.

Inhalt der Karte

„Cori“ entschuldigt sich schon mal für ihre „Freiheit“, denn sie hat sich zehn Pfennig Porto gespart. Das gibt sie unumwunden zu. Die Nachgebühr von 15 Pfennig zahlte zwangsläufig der Empfänger. „Das Geld bekommst Du in Ost erstattet“, schreibt sie und meint vermutlich „Obst“ anstatt „Ost“. „-,10 DM sind 1/2 Banane“, schreibt sie. Das scheint für sie das bessere Geschäft gewesen zu sein.

„Das Wetter und Essen ist ’Klasse’“, schreibt sie zum Schluss. Ob die Anführungsstriche ein Seitenhieb oder ein ernst gemeintes Lob untermalen, weiß vermutlich nur die anonyme Absenderin „Cori“.