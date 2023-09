Der Rettungshubschrauber Christoph 45 der DRF Luftrettung ist einer von über 80 Rettungshubschraubern in Deutschland und am Klinikum in Friedrichshafen stationiert. Er ist kein Arbeitsplatz, wie jeder andere. Redakteurin Sandra Philipp darf dem Team einen Tag lang über die Schulter schauen.

An diesem Tag lässt der erste Einsatz auf sich warten. „Kein Dienst ist wie der andere“, berichtet Stationsleiter und Pilot Günter Eigenbrodt, der seit gut 40 Jahren seinen Traumjob ausübt. „An manchen Tagen sind wir nahezu ununterbrochen zehn Stunden in der Luft.“

Im Dauerlauf von der Kantine zum Heli

An meinem Tag bei der Crew von Christoph 45 erfolgt die erste Alarmierung erst gegen 12.30 Uhr. Das eben aufs Tablett geladene Mittagessen muss warten. Im Dauerlauf geht es von der Klinikkantine hinüber zur Station. Helm auf, Helikopter an — los geht’s.

Wenn sich die Hubschrauberbesatzung gegen 15 Uhr ihre Tortellini schmecken lässt, wird sie bereits einem Mann das Leben gerettet haben. Ihr Einsatz führt sie nach Radolfzell — Herzstillstand bei einem Radfahrer. Nach erfolgreicher Reanimation fliegen sie ihren Patienten ins Klinikum nach Singen.

Notarzt zum Einsatzort bringen

„Höchstwahrscheinlich ein Herzinfarkt“, berichtet Notarzt Benjamin Conzen. „Die Rettungskette hat funktioniert. Als wir eintrafen, war der Rettungswagen bereits da und die Anwesenden hatten mit der Reanimation begonnen.“ Die Prognosen für den Patienten seien gut.

Fakten zu Christoph 45 Die Station des Rettungshubschraubers Christoph 45 befindet sich seit 1980 am Klinikum in Friedrichshafen. Betrieben wird sie durch die DRF Luftrettung. Eingesetzt wird der Hubschrauber des Typs H 135 bei Notfällen und für Intensivtransporte. Wer immer an Bord ist An Bord sind immer ein Pilot der DRF, ein Notarzt des Klinikums Friedrichshafen und ein Notfallsanitäter mit der Zusatzqualifikation HEMS TC (Helicopter Emergency Medical Service Technical Crew Member), der ebenfalls bei der DRF angestellt ist. Diese Spezialausbildung befähigt den Sanitäter dazu, den Hubschrauberpiloten bei der Navigation und der Luftraumbeobachtung zu unterstützen. Wie viele Piloten, Notärzte und Notsanitäter hier stationiert sind In der südlichsten Station Deutschlands der DRF Luftrettung sind drei Piloten, drei Notfallsanitäter und 14 Notärzte stationiert. Angefordert wird Christoph 45 bei Notfällen über die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben und für Intensivtransporte über die Zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransporte Baden-Württemberg. Wann und wo Christoph 45 eingesetzt wird Neben Notfalleinsätzen gehören Bergeinsätze in den nahe gelegenen Allgäuer Alpen, im Schweizer Voralpenland, im Bregenzer Wald und im österreichischen Vorarlberg sowie Rettungsflüge über dem Bodensee mit zum Einsatzspektrum. Bei der Rettung von vermissten Schwimmern, Surfern oder anderen Wassersportlern arbeiten DRF Luftrettung, DLRG und die Rettungstaucher Konstanz häufig eng zusammen. Wer Christoph 45 hergestellt hat Hersteller von Christoph 45 ist die Firma Airbus Helicopters. Der Hubschrauber verfügt über zwei Triebwerke, die jeweils eine Maximalleistung von 757 PS haben. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt auf Meereshöhe maximal 278 Kilometer pro Stunde – im Einsatz ist er etwa 250 Kilometer pro Stunde schnell. Die Reichweite des Rettungshubschraubers Die Reichweite von Christoph 45 ist etwa 670 Kilometer. Sein Rotor hat einen Durchmesser von 10,4 Metern. Vollgetankt fasst er 710 Liter und kann mit einem maximalen Abfluggewicht von 2,9 Tonnen in die Lüfte steigen.

In den meisten Fällen ist der Krankenwagen bereits vor dem Helikopter da. Seine vordringliche Aufgabe ist es, schnell einen Notarzt hinzuzubringen. Dieser darf in Deutschland nämlich nicht länger als 10 bis 15 Minuten zum Patienten benötigen. Wenn er es innerhalb dieser kurzen Zeit nicht mit dem Auto schaffen kann und ein Hubschrauber verfügbar ist, dann muss dieser los.

Christoph 45 ist eine fliegende Intensivstation

„Wir sind eine fliegende Intensivstation und für jeden Einsatz gerüstet“, erklärt Pilot Eigenbrodt. Ist die Erstversorgung erfolgt, wird der Patient häufig mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. „Ob wir ihn im Hubschrauber mitnehmen, hängt davon ob, wie schnell er im Krankenhaus behandelt werden muss“, erklärt Notarzt Benjamin Conzen.

Ihre Einsätze erhält die Besatzung des Rettungshubschraubers von der Integrierten Leitstelle. Im Jahr 2022 waren es 1.209 Stück. Die Leitstelle entscheidet wer schneller zur Stelle ist oder wie sehr die Zeit drängt. „Es ist ausschlaggebend, wie rasch notärztliche Entscheidungen vor Ort getroffen werden müssen“, erklärt Pilot Eigenbrodt.

Sanitäter und Flugassistent in einer Person

Damit dieser umgehend zum Einsatzort findet, unterstützt ihn der sogenannte Notfallassistent. Das ist ein speziell dafür ausgebildeter Sanitäter, der während des Fluges navigiert und Ausschau nach Hindernissen hält. Heute ist das Stephan Klötzer. Nach erfolgtem Einsatz sorgt er immer dafür, dass das medizinische Gerät wieder vollständig ist. Denn ein neuer Alarmruf kann jederzeit kommen. „Ich fülle die verbrauchten Medikamente auf und schaue, dass wieder alles an Ort und Stelle ist“, berichtet er.

Kaum ist das Mittagessen vertilgt, steht der nächste Einsatz an: Die Verlegung eines Säuglings von der Kinderstation in Friedrichshafen ins Klinikum Konstanz. Der vier Monate alte Patient hat lebensbedrohliche Herzrhythmus–Störungen — vermutlich ausgelöst durch einen Infekt.

Wiederbelebung während des Flugs

Die Eltern sind seit dem Vorabend mit ihm in der Klinik. „Weil nicht ganz klar ist, was die Herzprobleme verursacht hat, muss ich beim Transport auf alles vorbereitet sein“, sagt Conzen.

1 von 15

Das Team auf der Kinderstation in Friedrichshafen hat den kleinen Jungen stabilisiert. „Sein Herz schlug zeitweise 300 mal pro Minute. Das hältst du nicht lange aus“, berichtet Kinderarzt Michael Wömpner. „Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir ihn während des Flugs wiederbeleben“, bereitet mich der Notarzt auf meinen Mitflug vor.

„Kind kommt in die allerbesten Hände“

Auf der Trage bei dem Säugling liegt ein Beatmungsgerät. Griffbereit blitzt aus einer Tasche am Hosenbein des Notarztes eine vorbereitete Spritze mit Adrenalin. Mein Herz schlägt bis zum Hals.

Weil die Kinderstation in Friedrichshafen an diesem Tag an ihre Kapazitätsgrenze kommt, haben sich die Kollegen in Konstanz bereit erklärt, den vier Monate alten Jungen zu übernehmen. Zudem verfügen sie über einen Herzspezialisten. „Er kommt also in die allerbesten Hände“, erklärt Conzen.

Die Ruhe trügt

Bei diesem Transport kommt es auf jede Minute an. Deshalb wird das Baby mit dem Helikopter verlegt. „Wir benötigen weniger als eine halbe Stunde“, erklärt die Crew. Der Transport mit dem Rettungswagen würde mindestens doppelt so lange dauern — Fahrt auf der Bodenseefähre inklusive.

Die Flugbedingungen sind Bestens und der kleine Patient verschläft, dank Medikamente, seinen ersten Flug. „Das sah jetzt unspektakulär aus“, erklärt Conzen. „Aber die Situation hätte jederzeit kippen können.“

Keine Nachtflüge ab Friedrichshafen

Auch wenn der Transport von Patienten zu den regelmäßigen Aufgaben der Crew von Christoph 45 gehört, „ist unsere Primäraufgabe der Einsatz bei Notfällen“, erklärt Pilot Eigenbrodt. Der Rettungshubschrauber Christoph 45 ist nur über Tag im Einsatz — ab 7 Uhr morgens bis zum Einsatz der Dämmerung. Im Sommer bedeutet das durchaus 15–Stunden–Schichten.

Auch wenn ich eine gute Psyche habe, das fällt nicht immer leicht. Stephan Klötzer

„Wir fliegen mit einem Piloten, einem Notfallsanitäter und einem Notarzt. Nachts würden wir zusätzliche Technik wie zum Beispiel ein Nachtsichtgerät benötigen und müssten mit zwei Piloten fliegen“, erklärt Eigenbrodt. In einem Einsatzradius von 70 Kilometern wird Christoph 45 gerufen — oft geht es um Leben und Tod.

Mancher Einsatz hinterlässt deutliche Spuren

Dementsprechend erfahren die Einsatzkräfte auch viel menschliches Leid. Das zu verarbeiten ist nicht immer leicht. „Vor Kurzen waren wir bei einem tödlichen Verkehrsunfall mit einer jungen Fahrerin im Einsatz“, berichtet Sanitäter Stephan Klötzer. „Auch wenn ich eine gute Psyche habe, das fällt nicht immer leicht. Zumal mein Sohn in einem ähnlichen Alter ist.“ Nicht alle Eindrücke ließen sich fernhalten.

„Mir hilft es, wenn wir im Team darüber reden“, gibt Klötzer Einblicke. „Nach belastenden Einsätzen haben wir meist alle den Drang darüber zu reden“, ergänzt Eigenbrodt. „Wir sprechen dann nochmal alles durch. Was war gut? Was war schlecht? Was können wir anders machen?“ Das helfe schon sehr. Bei sehr einschneidenden Erlebnissen setzte ihr Arbeitgeber auch mal Mentoren ein.

Vor Feierabend ins Deggenhausertal

„Der Gedanke, dass wir in vielen anderen Fällen helfen konnten, wiegt einiges auf“, erklärt Eigenbrodt. „Denn ohne uns wäre die Überlebenschance vieler Patienten deutlich geringer.“ Um so schöner ist es, wenn die Einsätze so reibungslos ablaufen wie an diesem Tag.

Zum Abschluss fliegt die Besatzung von Christoph 45 noch einmal ins Deggenhausertal zu einem vermeintlich allergischen Schock. Glücklicherweise stellt sich dort heraus, dass die Patientin „nur“ hyperventiliert hat. Als Dank bringen Anwohner ein paar frische Eier vorbei und entlassen das Team in seinen wohlverdienten Feierabend.