Platz für mehr als 200 Wohnungen: Nördlich von Jettenhausen liegt das potenzielle Baugebiet „Langes Feld“, das die Stadt nun entwickeln will. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) stellte die Verwaltung das Konzept für einen vier Hektar großen Teilbereich des Gebiets vor. Einige Stadträte konnten sich mit den Plänen allerdings nicht anfreunden.

Knapp drei Kilometer von der Kernstadt entfernt, liegt das Gebiet „Langes Feld“ am nördlichen Rand von Jettenhausen. Mit insgesamt zehn Hektar ist es laut Stadt die größte Wohnbaufläche Friedrichshafens. Das städtebauliche Konzept der Verwaltung sieht vor, dass auf dem vier Hektar großen Teilbereich, mit dem nun begonnen werden soll, hauptsächlich Mehrfamilienhäuser mit mehreren Geschossen entstehen.

Daneben soll es auch einige wenige „verdichtete Einfamilienhausstrukturen“ geben ‐ die Rede ist von Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Insgesamt rechnet man mit neuen 209 Wohnungen. Außerdem soll es zwei öffentliche Grünflächen ‐ eine mit integriertem Spielplatz ‐ sowie eine Kindertagesstätte geben.

Warum es bei dem Projekt Zeitdruck gibt

Das Gebiet soll laut Stadt dabei helfen, die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Friedrichshafen zu stillen. „Wenn wir das Vorhaben weiterverfolgen wollen, müssen wir den Flächennutzungsplan ergänzen“, sagte Stadtplanerin Stefanie Fritz in der PBU-Sitzung. Formal geht es darum, dass der Gemeinderat einen sogenannten Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen soll ‐ womit Baurecht für den Teilbereich des Gebiets geschaffen wird.

Das Gebiet liegt im Norden von Jettenhausen. (Foto: Alexis Albrecht/Mapcreator.io )

Dass die Verwaltung hierbei einen gewissen Zeitdruck hat, erläuterte Simon Bühler vom Liegenschaftsamt. Die Stadt hat in dem Gebiet Flächen gekauft oder mit den Eigentümern Optionsverträge abgeschlossen. Für die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche laufe die Option auf den Erwerb aber Ende 2026 ab. Bis dahin müsse der Bebauungsplan stehen, sonst habe man keine Zugriffsmöglichkeit auf das Gebiet, so Bühler.

Bei den Stadträtinnen und Stadträte kam das Vorhaben teils nicht besonders gut an. „Die Zukunft kann nicht sein, dass wir im Außenbereich einfach so bauen wie bisher“, sagte Ulrich Heliosch (Grüne). Dass das „Lange Feld“ im Regionalplan als sogenanntes Vorranggebiet für Wohnungsbau ausgewiesen ist, sei für ihn kein Grund. „Der Regionalplan ist keine zukunftsgerichtete Planung gewesen“, so Heliosch.

Innen- vor Außenentwicklung?

Ähnlich äußerte sich Simon Wolpold (Netzwerk für Friedrichshafen): „Unser Ziel ist doch Innen- vor Außenentwicklung.“ Er wolle diese „Schublade“ lieber zulassen, solange es nicht bei anderen Projekte ‐ etwa beim Baugebiet „Jettenhauser Esch“ ‐ vorangehe.

Martin Eble (CDU) erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat auch für eine „moderate Außenentwicklung“ entschieden habe. Trotzdem sei das Baugebiet aus seiner Sicht nicht unproblematisch ‐ so sei zum Beispiel die neue Straße, die das Gebiet durchziehen soll, zu groß.

Heinz Tautkus (SPD) hinterfragte, ob die die Pläne mit der Flächenkreislaufwirtschaft, auf die die Stadt vermehrt achten will, vereinbar ist. Auf Wunsch der SPD stimmte der Bauausschuss noch nicht über das Thema ab. Entscheiden wird also der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 20. November.