Hier kommen die Top-Themen der Woche

Weil die Wärmepumpe streikt: „Ich dusche mich durch die Nachbarschaft“

Miri Haddick duscht seit Wochen in der Nachbarschaft. Sie hat keine andere Wahl: Seit Weihnachten streikt ihre Wärmepumpe, Wasser und Heizung sind kalt. Doch schnelle Hilfe ist nicht in Sicht, wie Yvonne Roither erfahren hat. Das Thema gibt es HIER nachzulesen. Auch die aktuelle Folge des LINDAU-PODCAST beschäftigt sich mit dem Thema.

Mutmaßliche „Reichsbürgerin“ aus Frickingen legt Teilgeständnis ab

Schon seit Mai 2023 sitzt Johanna Findeisen in Untersuchungshaft. Der Frickingerin, die bei den Bundestagswahlen 2021 für die Partei „die Basis“ kandidierte, wird vorgeworfen, Teil einer Terrorgruppe gewesen zu sein. Die Gruppierung soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Akten des Bundesgerichtshofs enthüllen nun neue Details zu den Plänen. Und sie offenbaren, welche Rolle Findeisen nach der Machtübernahme zugedacht war. Florian Peking hat dazu DIESEN Bericht verfasst.

Umzüge und kürzere „Kernöffnungszeiten“: Was sich im Lindaupark alles tut

Die letzten Handgriffe fehlen noch, aber im Grunde ist der neue Laden fertig: Das Geschäft La Tapé im Lindaupark zieht um. Doch das ist nicht das einzige, was sich in Lindaus Einkaufszentrum tut. Geschäfte ziehen um, ein und aus, im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die große Erweiterung. Außerdem gibt es neue, kürzere Kernöffnungszeiten. Welche das sind, hat Julia Baumann für DIESEN Text recherchiert.

Feuer über einem Friseursalon in Fischbach

Martina Otto fuhr vergangenen Samstag der Schock in die Glieder, als sie hörte, dass der Dachstuhl über ihrem Friseursalon in Fischbach brennt. Was dort passiert ist und wie sich die nächsten Tage weiterentwickelten, hätte sie nicht erwartet. Ihren Salon kann sie weiter betreiben, berichtet Ralf Schäfer HIER.

2024 wird es kein Schlossgarten Open Air geben

Enttäuschung bei den hiesigen Musikfans: Die Konzertagentur Vaddi sagt das traditionelle Musikfestival am Schloss für dieses Jahr ab und begründet dies vor allem mit gestiegenen Kosten. Bei den Plänen für 2025 kommt einer bestimmten Voraussetzung große Bedeutung zu. Die Hintergründe zur Absage lesen Sie HIER.

Was einen 24-Jährigen aus dem Bodenseekreis vor der Amtsanmaßung bewahrte

Auf der B30 in Meckenbeuren hat die Polizei einen jungen Mann gestoppt, der sein Auto mit blaugelben Folien und Aufschriften verziert und einem Polizeiwagen nachempfunden hatte. Das Amtsgericht Tettnang und das Landgericht Ravensburg bewerteten dies unterschiedlich. Wie? Das lesen Sie HIER.