Großstädtischer Anstrich: Fränkel plant Neubau

Die Häfler Immobilienfirma Fränkel AG will am Standort des ehemaligen Wund-Gebäudes neu bauen. Geplant sind zwei Türme, 30 Wohnungen und Dachterrassen. Einen Zeitplan gibt es noch nicht, das hat aber einen bestimmten Grund. Mehr über Vorhaben gibt es HIER.

Seezugang am Eichwald ist vertraglich nicht geregelt

Dass der Seezugang am Eichwaldbad bis Mitte Dezember geschlossen war, ärgerte viele Lindauer. Die Stadt räumt auf Nachfrage der LZ jetzt ein, dass es diesbezüglich auch gar keine vertragliche Regelung mit Bad-Betreiber Andreas Schauer gibt. Der Faktencheck zur Therme liest sich anders. Warum das so ist, erfahren Sie HIER.

Was ein Roboter-Projekt für Layer Großhandel bedeutet

Autonome Fahrzeuge befördern bei dem Tettnanger Großhändler seit einiger Zeit Ware vom Lager ins Geschäft. Das Projekt zeigt gut, auf welche Art die beiden Brüder das Familienunternehmen voranbringen wollen. Mit VIDEO.

Die Alte Feuerwache bekommt neuen Pächter

Die Alte Feuerwache hat einen neuen Wirt. Er ist kein Unbekannter. Peter Deliga, ehemals Pächter und Küchenchef im AIlinger Hof, kehrt zurück und übernimmt die Gaststätte Alte Feuerwache am Charlottenhof. Welche Ideen er in der Küche umsetzen will, lesen Sie HIER.

Meckenbeurer Schuldenberg wächst, aber es gibt Hoffnung

Für das laufende Jahr kann auf eine Schuldenaufnahme verzichtet werden. Das lässt hoffen, dass auch 2024 nicht die veranschlagten 13 Millionen Euro benötigt werden.

Das ist aber nicht der Grund, warum der Etat nun doch einstimmig unter Dach und Fach kam. Die BUS-Fraktion nennt andere Gründe, warum sie - entgegen ihrer Ankündigung - auf Gegenstimmen verzichtete. Mehr dazu gibt es HIER.

LZ-Volontär geht baden: Sieben Grad beim Nikolausschwimmen

Beim Nikolausschwimmen in Lindau ist unser Reporter dieses Mal mit in den Bodensee gesprungen. Die Kälte war dabei nicht sein größtes Problem. Mit VIDEOS und BILDERN.