Heiße Temperaturen lassen Hunde und ihre Besitzer schwitzen. Was gibt es da Schöneres als sich im kühlen Nass zu erfrischen? Wir haben daher 22 Badestellen am Bodensee und im nahen Hinterland zusammengesucht, an denen Baden mit Hund entspannt möglich ist.

Denn nicht immer sind die Vierbeiner an öffentlichen Stränden gerne gesehen. Ausgewiesene Hundestrände, wie sie an den weitläufigen Sandstränden der Nord– und Ostsee bekannt und üblich sind, gibt es im Bodenseekreis nicht, teilt das Landratsamt mit.

Der Verstoß von Kerstin Amman vor zwei Jahren, in Langenargen einen offiziellen Hundestrand einzuführen, hat beispielsweise bei den Bewohnern der Seegemeinde zwiespältige Gefühle ausgelöst.

Pläne für „offiziellen Hundestrand“ verworfen

Damals suchte die Hundetrainerin öffentlich im Gemeindegebiet nach Mitstreitern und einem Flecken, auf dem sich ein Hundestrand einrichten ließe. Die Pläne sind gescheitert. Auf Nachfrage berichtet Amann, dass sie die Idee inzwischen verworfen hat: „Leider ist aus einem offiziellen Hundestrand in Langenargen nichts geworden.“

Wenn Sie auf die schwarzen Markierungen klicken, erhalten Sie weitere Informationen zu den Badestellen.

Per E–Mail habe ihr Bürgermeister Ole Münder mitgeteilt, dass die Gemeinde „aufgrund von Naturschutz keine Möglichkeit“ sehe, ein geeignetes Grundstück zu benennen. Und so bleibt es dabei, dass in Langenargen Hunde am DLRG–Strand nur außerhalb der Saison, von 1. Oktober bis 30. April, baden gehen dürfen.

Hier dürfen Hund und Mensch zusammen baden

An anderen Stellen am See gibt es jedoch die Möglichkeit, sich auch im Sommer zusammen mit seinem Vierbeiner zu erfrischen. Auf einer interaktiven Karte auf „Schwäbische.de“ zeigen, wo Hunde und ihre Besitzer am Bodenseeufer und im nahegelegenen Hinterland gemeinsam planschen können.

Besonders beliebt sind bei einheimischen Hundebesitzern dabei das Freizeitgelände in Manzell, der Fildenplatz in Fischbach, der Mühlebach und der Badestrand nahe der Minigolfanlage in Immenstaad, der Naturstrand in Uhldingen–Mühlhofen, die Hundebadestelle am Stadtgarten in Überlingen, die Argen bei Oberdorf, der Toskanapark in Lindau sowie der Uferbereich des Segelhafens in Lindau–Zech.

Das macht eine perfekte Badestelle aus

Für ein entspanntes Bad mit dem Hund empfiehlt es sich, einige „goldene Regeln“ zu beachten. Ein flacher Zugang ins Wasser, der frei von Müll, Scherben und Essensresten ist — denn manche Hunde sind regelrechte „Staubsauger“.

Ausgedehnte Liegeflächen, damit sich Hunde, die mit anderen Hunden nicht so gut klarkommen, nicht bedrängt fühlen und das Mitbringen von Tüten, um die Hinterlassenschaften des Vierbeiners einzusammeln.