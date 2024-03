An Raderachs Bolzplatz hat sich einiges verändert. Nachdem sich die Ortsverwaltung und der Ortschaftsrat Raderachs mit der Bitte an die Stadt gewandt hatte, dort tätig zu werden, wurde die Grillstelle saniert, der Bouleplatz wieder hergerichtet und neues Gras eingesät. Die gerodete Hecke geht allerdings nicht auf das Konto der Stadt.

In die Jahre gekommen

„Die Grillstelle auf dem Raderacher Bolzplatz war in die Jahre gekommen und musste saniert werden“, schreibt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Der Unterstand sei marode gewesen und bereits vor drei Jahren abgerissen worden. Zudem sei der Betonring der Feuerstelle gebrochen. Der Ortschaftsrat hatte für die Sanierung Gelder beantragt, die Stadt hat alles Weitere in die Wege geleitet.

Die Verwaltung hat dazu eine gemeinnützige Schlosserei beauftragt, einen robusten Grill mit schwenk- und höhenverstellbaren Rosten und einen feuerverzinkten Unterstand aus Stahl herzustellen und in Raderach zu montieren. Die Kosten für Grill und Unterstand lagen bei 9.784,38 Euro, so die Verwaltung.

Umfangreiche Arbeiten nötig

Bei der Sanierung der umliegenden Beläge sei das vorhandene Betonpflaster gereinigt und neu verlegt worden. Die Palisaden, die die Böschung hinter dem Unterstand abfangen, bestehen aus Recyclingkunststoff. Genauso wie die neue Einfassung des Boule-Spielfeldes, das selbst auch erneuert wurde.

Hier hatten zuletzt sogar Spuren eines Kraftfahrzeuges den Platz unbespielbar gemacht. Die Kosten für den Landschaftsbau beliefen sich laut Verwaltung auf 23.767,83 Euro. „Mit der Rodung der Bäume auf dem Nachbargrundstück hat die Stadt nichts zu tun“, schreibt die Pressestelle abschließend.

Einweihung geplant

Ortsvorsteher Bruno Mainz will in Kürze das Gelände mit einer kleinen Feier einweihen, immerhin ist das auch ein beliebter Treffpunkt im Ort. Zudem ist die Sanierung der Kapelle in Raderach abgeschlossen, sodass beides entsprechend gefeiert werden könnte. „Wir haben nur noch keinen Termin“, sagt Bruno Mainz.