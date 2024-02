Hier finden in den nächsten Wochen Kinderkleiderbasare statt

Für Schnäppchenjäger beginnt jetzt wieder die schönste Zeit im Jahr: die Zeit der Basare. schwaebische.de hat Termine in der Region zusammengetragen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Friedrichshafen

Bodenseeschule

Kinderkleider-Basar des Basarteams der Bodenseeschule in Friedrichshafen - Freitag, 19. April, 20 bis 21 Uhr nur für Schwangere mit Begleitperson (Mutterpass mitbringen), und Samstag, 20. April, 10 bis 12 Uhr für alle

Angeboten wird Kleidung und Spielzeug. Weitere Informationen auf der Homepage der Bodenseeschule oder unter https://bodenseebasar.de/basar/index.php

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Friedrichshafen

Basar „Rund ums Kind“ in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Friedrichshafen, Rotkreuzstraße 1 - Samstag, 9. März, 14 bis 16 Uhr, Einlass für Schwangere mit Begleitperson um 13:30 Uhr.

Selbstverkäuferbasar, bei dem Kinderkleidung, Spielsachen und weiteres Kinderzubehör angeboten werden. Kinder können sich in der Spielecke und beim Kinderschminken vergnügen. Weiter werden Kaffee und Kuchen angeboten. Weitere Infos unter [email protected]

Friedrichshafen-Berg

Basar des Eltenbeirats rund ums Baby und Kind im Gemeindehaus in Friedrichshafen-Berg - Samstag, 2. März, 10 bis 14 Uhr, Zutritt für Schwangere mit Mutterpass ab 9.30 Uhr

Angeboten wird gut erhaltene Kinderkleidung in unterschiedlichen Größen, Schuhe, Babyartikel, Spielsachen und mehr. Am Gemeindehaus Berg stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Mit Kaffee und Kuchen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Ab 11 Uhr kommen die Kleinsten auf ihre Kosten mit kostenfreiem Kinderschminken mit Melis Farbenwelt. Der Erlös des Basars kommt den Kindern im Kindergarten Berg zugute.

Langenargen-Oberdorf

Basar rund ums Kind - Samstag, 16. März, 14 bis 16 Uhr, Einlass für Schwangere um 13 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Oberdorf.

Der Erlös wird an den Verein Sternenkinder Bodensee gespendet. Für das leibliches Wohl ist vor Ort gesorgt.

Eriskirch

Basar rund ums Kind - Sonntag, 3. März, 14 bis 16 Uhr, Einlass für Schwangere ab 13.30 Uhr, Festhalle Eriskirch

Artikel rund ums Kind, mit Kaffee- und Kuchenverkauf.

Kressbronn

Basar rund ums Kind und Baby des Elternbeirats des Nonnenbachkindergartens Kressbronn - Samstag, 9. März, 14 bis 17 Uhr, Einlass für Schwangere mit Begleitsperson um 13.30 Uhr, Festhalle Kressbronn

Basar für Selbstverkäufer mit Artikeln rund uns Kind, außerdem Kaffee- und Kuchenverkauf.

Immenstaad

Kinderkleiderbasar mit Kleidung, Schuhen, Spielzeug und Büchern - Mittwoch, 13. März, von 15 bis 17 Uhr, Zutritt für Schwangere und Eltern mit Säugling von 10 bis 11.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus

Alle Ware ist nach Größe und Kategorie vorsortiert und ermöglicht so ein zielgerichtetes, entspanntes Einkaufen. 25 Prozent des Umsatzes sowie alle Spenden kommen dem Verein Sternenkinder Bodensee.de zugute, der Eltern begleitet, deren Kind vor der Geburt oder kurz danach gestorben ist. Während des Basars bietet der Weltladen Tee, Kaffee und Knabbereien in seinen Räumen an. Weitere Informationen auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde EKG-Immenstaad.de

Oberteuringen

Basar „Rund ums Kind“ - Sonntag, 17. März, 10.30 bis 12 Uhr im Haus am Teuringer, Einlass für Schwangere um 10 Uhr

Angeboten wird Kleidung für Babys, Kinder und Schwangere sowie Spielzeug, Babyausstattung, Kinderfahrzeuge und Bücher. Für Kaffee, Kuchen und Snacks sorgt das Cafe am Teuringer.

Meckenbeuren-Liebenau:

Basar rund ums Kind der Kindertageseinrichtung Liebenau - Samstag, 9. März, 14 bis 16 Uhr, im Gallussaal (unter der Kirche der Stiftung Liebenau)

Bei schönem Wetter können die Kinder Bücher und Spielzeug vor dem Saal verkaufen, wobei nur eine Decke pro Kind zugelassen ist. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt - auch zum Mitnehmen.

Laimnau

Frühjahrsbasar der Spielgruppe Argental - Samstag, 20. April, 12.30 Uhr bis 15 Uhr, Argentalhalle Laimnau, Einlass für Schwangere und eine Begleitperson ab 12 Uhr

Verkauft wird alles, was werdende Eltern, Babys, Kinder und Teenager gebrauchen können: Umstandskleidung, Baby-und Kinderkleidung (Größe 50 bis 176), Schuhe (Größe 19 bis 41/42), Kinderwagen, Autositze, Babyausstattung, Fahrzeuge, Bücher, Spielzeuge und vieles mehr. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.spielgruppe-argental.de/

Ahausen

Kleider- und Spielzeugbasar der Eltern des Kindergarten St. Jakobus - Samstag, 9. März, 14 bis 16 Uhr, im Bürgersaal Ahausen, Einlass für Schwangere mit Vorlage des Mutterpasses ab 13.30 Uhr

Verkauft werden Babyausstattung, Umstandsmode, gut erhaltene Kinderkleidung bis Größe 176 für Frühling/Sommer, Spielzeug, Kinderwagen, Kinderautositze, Fahrradhelme und Fahrzeuge. Der Erlös kommt den Kindergartenkindern zugute. Außerdem lädt die Cafeteria mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wieder zum Verweilen ein. Kontakt: [email protected]

Deggenhausertal

Frühjahr-Sommer Basar - Mittwoch, 20. März, 10 bis 12 Uhr, in der Alfons Schmidmeister Halle in Wittenhofen, Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 9.45 Uhr

Die Kinder-Kleiderkiste Deggenhausertal bietet vorsortierte Kinderkleidung für Frühjahr und Sommer bis Größe 176, Spielzeug, Bücher und vieles mehr. Weitere Infos unter www.basarlino.de/4482

Wasserburg

Kinder- und Jugendbasar - Samstag, 16. März, 9.30 bis 12.00 Uhr, Sumserhalle, Reutenerstraße 12

Selbstverkäufer-Flohmarkt mit Kleidung, Spielzeug, Kindersitzen fürs Auto oder Fahrräder und weiteren Artikeln. Kuchentheke, Butterbrezeln, Kaffee und Apfelschorle, auch zum Mitnehmen. Am Verkaufstag dürfen nur große Einkaufstüten mitgebracht werden. Weitere Infos unter www.Kinderbasar- Wasserburg.de

Nonnenhorn

Baby -und Kinderkleiderbasar - Sonntag, 17.März, 14 bis 16 Uhr, Stedi, Seehalde, Schwangere und Begleitpersonen Einlass ab 13.30 Uhr

Artikel rund ums Kind und Baby, mit Kaffee - und Kuchenverkauf.