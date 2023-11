Zum 18. Mal findet ab heute, 3. November, bis zu Sonntag, 5. November, das Wunderwelten-Festival im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt. Das Fotofestival will die Vielfalt unserer Erde zelebrieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bekannte Fotografen, Journalisten und Abenteurer berichten in 17 Live-Reportagen auf Großleinwand von ihrer Arbeit.

Schon die Eröffnung am Freitag verspricht laut Veranstalter ein bildgewaltiges Highlight zu werden: Im ersten Teil werden die 30 Siegerbilder des Wunderwelten-Fotowettbewerbs 2023 präsentiert. Anschließend nimmt der Mountainbiker und Vortragsredner Harald Philipp das Publikum mit auf seine Abenteuer. Am Samstag zeigt der renommierte Naturfotograf Norbert Rosing in einem analogen Diavortrag die Höhepunkte seines 35-jährigen Schaffens.

Das Programm der Wunderwelten auf einen Blick: Freitag, 3. November 19:30 Uhr: Leaving Tracks – Abenteuer 21. Jahrhundert (Harald Philipp) – Eröffnungsvortrag mit Siegerehrung des WunderWelten-Fotowettbewerbs Samstag, 4. November 10:45 Uhr: Yalla Yalla Arabia – Vom werden & vergehen auf der arabischen Halbinsel (Nadine Pungs & Lutz Jäkel) 11:15 Uhr: Analoge Naturfotografie – Diavortrag: Highlights aus 35 Jahren (Norbert Rosing) 13:45 Uhr: Dschungelwelten – 5 Jahre auf Expedition (Roland Hilgartner) 14:00 Uhr: Daumen hoch – Per Anhalter vom Bodensee nach Japan (Bastian Maria) 14:15 Uhr: Deutschlands wilde Wölfe – (Axel Gomille) 17:00 Uhr: Polarwelten – Forschung in den Extremen (Esther Horvath) 17:15 Uhr: Das große Vulkanabenteuer – Island, Neuseeland, Kongo, Äthiopien, Südsee, Italien (Heiko Beyer) 20:00 Uhr: Abenteuerreiter – Im Sattel durch den wilden Westen Amerikas (Günter Wamser & Sonja Endlweber) Sonntag, 05.11. 10:45 Uhr: Norwegen – Durch die Fjorde in die Arktis (Reiner Harscher) 11:00 Uhr: Sportreportage: Olympia, WM & NBA – intensiv, nah & ehrlich (Philipp Reinhard) 11:15 Uhr: Schülervortrag: Mensch & Natur (Sven Meurs) 14:00 Uhr: 40 Jahre auf Achse – Gegen den Strom (Andreas Pröve) 14:15 Uhr: Deutschlands letzte Wildnis – Die Rückkehr der Natur? (Sven Meurs) 17:00 Uhr: Hans Kammerlander – Vom Nordpol bis zum Everest: Ski Extrem (Die Bergsteigerlegende live) 17:00 Uhr: Faszination Ostafrika – Safari zum Himmel (Achill & Aaron Moser) 19:30 Uhr: Arktis - Antarktis – Das Beste aus zwei (Eis-)Welten (Gudrun Arnemann)

Es folgt der National-Geographic-Fotograf Roland Hilgartner mit seinen Dschungelwelten. "In beeindruckenden Bildern unternimmt er eine spannende Reise durch die grünen Lungen der Erde", schreiben die Veranstalter. Den Wölfen Deutschlands auf der Spur ist der Biologe Axel Gomille. In seiner Live-Reportage schildert er die Rückkehr des ikonischen Tieres mit all seinen Herausforderungen.

Foto-Fans können in Kursen dazulernen

"Ein fotografisches Highlight ist sicherlich der Vortrag 'Polarwelten' von Ester Horvath. Die Gewinnerin des "World Press Photo Awards" nimmt die Besucher mit auf Forschungsexpeditionen in die kältesten Regionen dieser Erde", heißt es in der Mitteilung.

Sven Meurs zeigt Fotografien aus den "wilden" Ecken Deutschlands. (Foto: Sven Meurs )

Ebenso spannend geht es am Sonntag mit dem Vortrag von Andreas Pröve weiter. Seit 40 Jahren reist er in die entlegensten Winkel Asiens - mit dem Rollstuhl. Sven Meurs hat sich mit dem wilden Deutschland beschäftigt. "Der Naturfotograf zeigt in einem unterhaltsamen Vortrag, wie das Zusammenleben von Mensch und Tier funktionieren kann", schreiben die Veranstalter.

Als "Fest der Fotografie" soll die Veranstaltung allen Besuchern die Möglichkeit bieten, sich mit Experten auszutauschen, die große Fotomesse sowie eindrucksvolle Ausstellungen zu erkunden, vom kostenlosen "Kamera Check & Clean" zu profitieren und sich für eigene Projekte und Reisen inspirieren zu lassen. In 30 Fotokursen können Interessierte ihr Wissen rund um die Fotografie erweitern. "Ob Grundlagenseminare oder spezielle Praxisworkshops, für jeden ist der passende Kurs dabei", heißt es in der Mitteilung.

Weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.wunderwelten.org