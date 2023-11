Heiraten mit der Sicht auf Weinreben und Hopfen, auf Wasser und Berge: Am Bodensee kann das Brautpaar all das haben. Doch welche Hochzeitslocations bieten sich eigentlich zum Feiern an? Und zu welchen Konditionen sind diese buchbar? Die Redaktion stellt drei besondere Orte am See vor, an denen Hochzeitsfeiern möglich sind.

Birnauer Oberhof

Wer auf der B 31 unterwegs ist, kann diesen Aussichtspunkt nicht übersehen. Auf einer Anhöhe thront die Basilika Birnau über See und Weinreben. Direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, befindet sich der Birnauer Oberhof, Restaurant und Weinstube des Markgrafen von Baden. Dieser Ort ist einfach malerisch: von dem mehr als 300 Jahre alten Gutshof über den großzügigen Garten bis hin zur Freifläche inmitten des Weinbergs, von der aus man über den See und auf die Birnauer Wallfahrtskirche schauen kann.

Der Blick vom Weinberg auf die Birnau ist unverwechselbar. (Foto: Liebeslinse Photography )

„Ich empfehle den Brautpaaren immer, sich Gedanken über eine freie Trauung bei uns zu machen. Viele, die bei uns heiraten, kommen nach dem Standesamt für den besonderen Moment und die Einzigartigkeit für eine freie Trauung zu uns auf den Weinberg. Dort geben sie sich dann mit Blick auf den Bodensee, Alpen und die Basilika Birnau das Ja-Wort. Der Moment ist unvergesslich“, sagt Betriebsleiterin Fenja Otto.

Mehr als 300 Jahre ist das Gutshaus des Birnauer Oberhofs alt. Im Garten kann die Hochzeitsgesellschaft bei gutem Wetter anstoßen und zur Kaffeetafel zusammenkommen. (Foto: Michael Geyer Photography )

Wann sollte die Buchung erfolgen?

Fenja Otto empfiehlt Brautpaaren, zwischen einem und einem Dreivierteljahr vorher anzufragen. Ab dem 1. November 2023 nimmt der Oberhof auch schon Anfragen für 2025 entgegen.

Wie viele Personen können maximal auf dem Oberhof feiern?

Bis zu 200 Personen sind möglich.

Gibt es eine Mindestanzahl?

Zwischen November und März ist keine Mindestgästeanzahl Buchungsvoraussetzung. In der Hauptsaison (Mai bis September) müssen es freitags mindestens 64 Erwachsene sein, samstags mindestens 70 erwachsene Gäste. In der Nebensaison (April und Oktober) sollten freitags mindestens 50 Erwachsene feiern, samstags mindestens 60 Personen.

Viele Paare entscheiden sich für eine servierte Vorspeise. Im Oberhof kann das beispielsweise ein sommerlicher Salat sein. (Foto: Liebeslinse Photography )

Welche Kosten kommen auf die Brautpaare beim Oberhof zu?

Los geht es ab 100 Euro pro Person, inklusive der Setup-Kosten, wie zum Beispiel der Raummiete. Das Buffet oder das servierte Dinner (beides sowie auch eine Kombination ist möglich) sowie die Getränke-Auswahl stellen sich die Paare nach einem Baukasten-Prinzip zusammen. Je nachdem, was ausgewählt wird, steigt der Preis pro Person.

Auf welchem Weg sollte die Buchung erfolgen?

„Man nimmt am besten Kontakt unter [email protected] mit uns auf“, rät Fenja Otto. Sie empfiehlt außerdem, sich vorher einen kleinen Überblick über die Homepage www.birnauer-oberhof.de zu verschaffen.

Der Weg zum Trauplatz führt direkt durch die Reben. (Foto: Liebeslinse Photography )

Warum man auf dem Oberhof feiern sollte?

„Der große Vorteil bei uns ist, dass es möglich ist, Trauung, Speisen und Party an einem Standort durchzuführen. Sie stellen ihr Auto ab und müssen es so schnell nicht mehr bewegen. Natürlich ist es auch die einzigartige Kulisse auf dem Weingut Markgraf von Baden. Wir sind nicht nur eine Location, sondern beraten und geben auch unsere Erfahrungswerte an unsere Brautpaare weiter. Ein partnerschaftliches Miteinander ist uns sehr wichtig. Von Fotobussen bis hin zum Eiswagen oder Hüpfburgen, bei uns ist alles möglich“, meint die Betriebsleiterin.

Hopfengut No. 20

Seit März 2023 ist der Umbau der alten Hopfenhalle in Tettnang zur Eventlocation abgeschlossen. Mit viel Holz und einer Lage inmitten der Hopfengärten strahlt dieser Ort viel Wärme aus. Jakob Gürgen, der beim Hopfengut No. 20 für das Marketing verantwortlich zeichnet, hat Schwäbische.de Rede und Antwort gestanden, was Brautpaare über diese Location wissen sollten.

So oder so ähnlich sieht die gedeckte Tafel im Hopfengut aus. (Foto: Fotografie Trautmann )

Wann sollte die Buchung erfolgen?

Gerade für die beliebten Monaten wie Mai und Juni empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung 18 Monate vor der geplanten Feier, rät Gürgen. Außerhalb der gefragten Sommertermine sei eine Buchung zwölf Monate im Voraus empfehlenswert, hier und da ergäbe sich jedoch auch die Möglichkeit recht spontan einen Termin zu finden, fügt er an.

Wie viele Personen können maximal im Hopfengut feiern?

Der Festsaal im zweiten Obergeschoss ist für Feiern mit bis zu 140 Personen ausgelegt.

Gibt es eine Mindestanzahl?

„Auch Feiern im kleinen Rahmen sind möglich, gerne erstellen wir individuelle Angebote für unsere Brautpaare“, lautet Jakob Gürgens Antwort.

Welche Kosten kommen auf die Brautpaare beim Hopfengut zu?

Das hängt laut Gürgen „natürlich sehr von der Gestaltung der Feier ab und in welchen Räumlichkeiten sie stattfindet. Generell lässt sich sagen, dass eine Feier ab 5.000 Euro möglich ist“. Die Speisen aus der hauseigenen Bioküche sind dabei ein fester Bestandteil einer Feier auf dem Hopfengut. „Egal ob Häppchen, hausgemachte Kuchen oder feines Drei-Gänge-Menü, wir bieten unseren Paaren ein breitgefächertes Angebot“, verspricht er.

Auf welchem Weg sollte die Buchung erfolgen?

Am besten direkt per E-Mail an [email protected]

Viel Holz, das ist das Markenzeichen des Hopfenguts. (Foto: )

Warum man im Hopfengut feiern sollte?

Das Hopfengut verbindet ökologischen Landbau, Genuss und Kulinarik, vom Acker auf den Teller, sagt Jakob Gürgen. „Unseren Paaren bieten wir einen Full-Service, der von der Trauung mitten im Hopfengarten über die Dekoration des Festsaals bis hin zum feinen Drei-Gänge-Menü alles umfasst. Darüber hinaus ist unsere neue ,Alte Hopfenhalle’ die am 1. März dieses Jahres eröffnet wurde eine einzigartige Location, mit Blick über die Hopfengärten im Anbaugebiet Tettnang mit einem einmaligen Ambiente. Das Hopfengut ist ein Ort zum Verlieben, zum Verloben und vor allem zum Heiraten“, meint er.

Eilguthalle Lindau

Die Eilguthalle ist an Lindaus Seeufer schwer zu übersehen. Direkt am See und mit Blick auf Wasser und Berge sowie dem Lindauer Löwen direkt nebenan ist diese Location für viele ein attraktiver Ort für ihre Hochzeitsfeier.

Speisen mit Blick auf den Lindauer Hafen: In der Eilguthalle ist das möglich. (Foto: Eilguthalle )

Wann sollte die Buchung erfolgen?

Etwa zwölf Monate vorher, wie das Team der Eilguthalle rät.

Wie viele Personen können maximal in der Eilguthalle feiern?

Bis zu 300 Personen.

Die Oldtimer und besonderen Wagen in der Eilguthalle bieten immer wieder auch besondere Hintergründe für die Brautpaar-Fotosession. (Foto: Eilguthalle )

Gibt es eine Mindestanzahl?

Eine Mindestanzahl gibt das Team der Eilguthalle nicht vor.

Welche Kosten kommen auf die Brautpaare in der Eilguthalle zu?

Das sei von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich und so auch nicht zu sagen, heißt es vom Eilguthallen-Team. Als Richtwert nennt es jedoch, dass bei exklusiven Veranstaltungen wie etwa Hochzeiten ein Mindestumsatz von 79 Euro pro Person eingerechnet wird.

Auf welchem Weg sollte die Buchung erfolgen?

Am besten per Mail an [email protected] oder per Telefon unter der Nummer 08382 / 911 1240.

So oder ähnlich sieht dann der eingedeckte Tisch in der Eilguthalle aus. (Foto: Eilguthalle )

Warum man in der Eilguthalle feiern sollte?

Das Team der Eilguthalle sagt, dass hier das Zusammenspiel aus der Lage direkt am See mit traumhafter Bergkulisse mit der denkmalgeschützten Location selbst ‐ bezogen auf das Gebäude und dessen Gestaltung ‐ sowie die stilsichere Gastronomie den idealen Rahmen für eine Hochzeit ohne Kompromisse bildet.