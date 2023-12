Die Sanierung des Ettenkircher Weihers ist im Gemeinderat und seinen Ausschüssen unbestritten. Im Rat ging es lediglich noch um die Frage, aus welchem Topf dieses Projekt finanziert werde. Die Kosten werden auf 723.000 Euro geschätzt, 85 Prozent davon könnte das Land fördern. Und die restlichen 15 Prozent wären für die Kommune ökokontofähig, würden sich also auf die Ökopunkte für den Ausgleich anderer Baumaßnahmen positiv auswirken.

Die Stadt Friedrichshafen beteiligt sich seit vielen Jahren am Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen (SOS). „Ziel des Seenprogramms ist es, den teils bedenklichen gewässerökologischen Entwicklungen der oberschwäbischen Seen, vor allem durch Nährstoffeinträge, entgegenzuwirken. Im Stadtgebiet Friedrichshafen sind die Raderacher Weiher seit 1989, der Appenweiler Weiher und der Unterweiher seit 2000 in das Aktionsprogramm einbezogen“, so die Verwaltung. Der Unterweiher in Ettenkirch, auch Adelsreuter Weiher genannt, liegt im Nordosten Friedrichshafens und ist im Privatbesitz.

Schlechter Zustand

Der ökologische Zustand des Gewässers ist mittlerweile sehr schlecht und es besteht dringender Handlungsbedarf, so die Stadt. Damit der Weiher nicht verlandet und damit verschwindet sowie zur Verbesserung seines ökologischen Zustandes muss der Weiher zwingend abgelassen und gewintert oder gesömmert werden, das heißt, er bleibt über einige Winter- oder Sommermonate ohne Wasser, damit der Schlamm abtrocknen und mineralisieren kann.

Die Maßnahme wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) und im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) des Gemeinderates diskutiert. Vorgabe der Verwaltung war ursprünglich, die Kosten aus dem Klimabudget zu nehmen. Dagegen aber sprach sich der PBU mehrheitlich aus. Im Gemeinderat aber brachte die CDU dieses wieder vor und forderte die Finanzierung aus dem Klimabudget.

Keine Klimamaßnahme

Laut Ulrich Heliosch (Grüne) passe die Sanierung nicht ins Klimabudget, weil es zwar eine Umweltmaßnahme, aber nichts mit Klimaschutzthematik zu tun habe. Das sah Simon Wolpold (Netzwerk für Friedrichshafen) genau so. „Bevor entscheiden wird, aus welchem Topf finanziert wird, sollte geklärt werden, ob es eine Klimaschutzmaßnahme ist. Es handelt sich hier aber um eine Gewässerinstandhaltung und müsste demnach aus dem normalen Haushalt finanziert werden“, sagte er.

Dass das keine Klimaschutzangelegenheit sei, sei alleine Ansicht des Netzwerks und der Grünen, meinte Mirjam Hornung (CDU). Der Streit ging verbal weiter, letztlich übernahm Oberbürgermeister Andreas Brand das Zepter. „Wir sind uns in der Sache einig. Das Klimabudget wird gespeist über 100 Euro pro Bürger und anderen Mitteln.“

Mit Blick auf eine Haushaltsberatung habe man das zunächst in das Klimaschutzbudget aufgenommen. Fachlich könne es da sicher unterschiedliche Wertungen geben. Letztlich ließ er abstimmen. Mit 18 zu 15 Stimmen entschied der Gemeinderat, die Sanierung über den normalen Haushalt zu finanzieren.