Hermine Ozanik spendet an die Doctor-Clowns

„Das gibt’s selten“, sagt Reinhard Böhm, besser bekannt als Professor Dr. Hieroniemuß Pinkel. Was der Doctor-Clown damit meint: Die Häflerin Hermine Ozanik hat 370 Euro für den Verein gespendet (Foto: gus). „Mir geht’s verhältnismäßig gut, da gebe ich gerne anderen etwas ab“, sagt die Seniorin. Den gesamten Sommer über hat sie heimisches Obst zu Marmelade verarbeitet und die ungezählten Gläser gegen eine Spende an Freunde, Nachbarn und Bekannte abgegeben. So kam in diesem Jahr der Betrag von 370 Euro zustande. Mit dem Geld möchte Ozanik die „Clown-Visiten“ im Mutter-Kind-Zentrum des Klinikums Friedrichshafen unterstützen. Jeden Montag sind die Doctor-Clowns dort zu Gast, um kranken Kindern eine humorvolle Abwechslung bei ihrem Krankenhausaufenthalt zu bieten.