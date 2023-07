Herberge ist voll ausgelastet

Obdachlosigkeit wird für immer mehr Menschen im Bodenseekreis zu einer akuten Bedrohung. Das geht aus dem Jahresbericht der Herberge, Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen, hervor, den die Leiterin, Stefanie Leonhard, dem katholischen Gesamtkirchengemeinderat vorstellte. Der Wohnungsmarkt sei für das Klientel der Herberge praktisch leergefegt.

Nicht einmal Personen mit „guten Voraussetzungen“ wie Erwerbseinkommen, Schuldenfreiheit oder gutem Auftreten würden Besichtigungstermine bekommen, sagte Leonhard. Immer wieder hätten Wohnungssuchende sogar von „kriminellen Verhaltensweisen“ berichtet, wie das Vermieten von unzureichend sanierten Wohnungen oder hohen Provisionen, die „unter der Hand“ gefordert werden. Ferienwohnungen oder Pensionen seien ab Hebst 2022 auch aufgrund der Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr verfügbar gewesen, heißt es in dem Bericht. Die Situation sei „katastrophal“, sagte Leonhard und erfordere, dass um jeden Wohnungserhalt gekämpft werde. Die Herberge will deshalb die präventive Hilfe verstärken, um Menschen, die von Mietzahlungsschwierigkeiten, Kündigung oder Räumung bedroht sind, möglichst frühzeitig zu erreichen.

Wie aus der Statistik hervorgeht, hat der Anteil der Rat suchenden Frauen seit 2020 von 11,8 auf 33,6 Prozent in 2022 zugenommen. Auch Familien mit Kindern kommen vermehrt auf die Herberge zu. Die Tagesstätte sei das ganze Jahr über voll ausgelastet gewesen, die ambulanten Wohnhilfen zu gut 90 Prozent. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien deutlich älter und daher auch kränker. 46 Personen, darunter elf Frauen, haben das Angebot der ambulanten Wohnhilfen in Anspruch genommen. Die Sozialstation komme inzwischen regelmäßig in den Industrieweg. Froh ist die Leiterin der Herberge, dass man mit Rolf Arnold wieder eine medizinische Ambulanz anbieten kann.

Dank sagte Stefanie Leonhard für die „großartige Unterstützung“ durch ehrenamtliche Helfer und Förderer, wie Kai Eichler, der seine Aktion „365x1 Armut eine Stimme geben“ bis September 2023 fortsetzen will. Auch die Bodenseeschule, die Merglen–Schule, die Merianschule, die Immenstaader Frauen, den TSV Fischbach, die Metzgerei Reiß und die Frieseure der Haarwerkstatt nannte die Leiterin. Mit einem Notfallfonds in Höhe von 7500 Euro habe man Zuschüsse zu Fahrkosten, Medikamenten, Gebühren oder medizinischen Leistungen an 88 Personen auszahlen können.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt des Bodenseekreises erarbeitet die Herberge ein neues Konzept der Fachberatung. Diese habe sich bisher vor allem auf Friedrichshafen konzentriert. Künftig sollen auch Menschen in westlichen und östlichen Bodenseekreis besser erreicht werden. In der Herberge selbst sei man immer noch mit der Behebung eines Wasserschadens beschäftigt, der Ende 2022 im Erdgeschoss aufgetreten war und erhebliche Sanierungsarbeiten nach sich zieht.