Hemdglonkerball in der Siedlung Löwental

In der Siedlung Löwental in Friedrichshafen geht es am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, wieder hoch her. Die Narren treffen sich um 18 Uhr am Angerplatz für den Hemdglonkerumzug. Mit allem, was Krach macht, geht es durch die Siedlung. Zwischenstopp ist an einer „Tankstelle“ im Anemonenweg, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Zug endet am Gemeindehaus Zum guten Hirten. Dort kann man nahtlos beim Fasnetball mitfeiern. Da die Gemütlichkeit im Vordergrund stehe, sei der Umzug besonders gut für Familien geeignet.

Danach startet um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Zum Guten Hirten der Hemdglonkerball. Zahlreiche Akteure gestalten das Programm. Kinder und Jugendliche führen einen Tanz auf. Lustige Sketche, Gesangseinlagen, Moritaten und vieles mehr sind an diesem Abend zu erleben. Durch das Programm führt in bewährter Weise Günther Bretzel. Beno begleitet den Abend musikalisch und spielt zum Tanz auf.

Das Einzige, was für den Zutritt benötigt wird, ist der Eintrittsbutton, der inzwischen schon Sammlerobjekt ist. Für 8 Euro kann dieser telefonisch unter 07541/4892979 reserviert werden oder an der Abendkasse erstanden werden.