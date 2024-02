Der Schülerkulturabend des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) trägt den Titel „Helden und Ikonen“. Treffend beschreibt er die Darbietungen der Schülerinnen und Schüler, die am Mittwochabend mit ihrem Können, Mut und Elan auf der Bühne des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH) mit ihren Talenten wucherten.

Seit 35 Jahren veranstalten die Schüler des KMG jährlich in Eigenregie einen vielfältigen Kulturabend. An diesem zeigen sie nicht nur in der Schule erarbeitete Leistungen, sondern auch Glanzleistungen aus ihrer Freizeit. Und die Atmosphäre ließ ungewöhnliches erwarten: Da gab es kein Schwätzen. Alle hörten zu und zeigten Achtung vor der Leistung der anderen.

Spektakuläre Figuren und Pirouetten

Als Knabentenor Jakob Bucher (8c) mit Innigkeit und engelsgleicher Stimme ein Lied von Schubert und eine Arie von Mozart vortrug, glaubte man einen besonderen Sängerknaben zu hören. Das Publikum folgte gebannt. Welch ein Kontrast zu Milan Knezevics Band „Radioactive Honey“. Sie riss mit ihrer Musikalität, Originalität und mit ihren Hits und Eigenkompositionen den Saal mit.

All diese Schüler pflegen mit großer Intensität ihre Hobbys und Talente. So arbeitet Trainerin Denise an vier Abenden in der Woche mit ihrer Kunstrad-Leistungsgruppe. Ein Mitglied: Zoe Müller aus der 6c. Sie glänzte mit einem Solo und zeigte gemeinsam mit den anderen Kunstradfahrern spektakuläre Figuren, Pirouetten und Pyramiden. Mit Farben, Schwarzlicht und Kostümen glänzte auch die gemeinsame Rhönrad-AG von KMG und Graf-Zeppelin-Gymnasium.

Ohne Wissen der Eltern angemedet

Herrlich locker waren konträre Darbietungen bunt gemischt. Das Moderatoren-Duo Matteo Lutz und Matteo Schraff, beide Maybach-Preisträger des letzten Jahres, befragten die jungen Künstler souverän und mit viel Charme.

Die Moderatoren Matteo Lutz und Matteo Schraff befragen Gloria und Marlene nach ihrer Choreografie. (Foto: hv )

Putzmunter erzählten zwei Mädchen aus der 5a, dass ihnen der Song „Dance for me“ einfach so gut gefallen habe, dass sie sich ohne Wissen der Eltern für den Schülerkulturabend angemeldet und eine Choreografie dazu einstudiert hätten: „Und jetzt stehen wir hier.“

Loreen Saltik aus der 8b, sang kraftvoll „Raise me up“. Seit der dritten Klasse geht sie ihrer Leidenschaft für die Musik im Gesangsunterricht nach. Ffesselnd und bühnenreif auch der Gesang von Lara-Sophie Saltik (10b), die noch zweifelt, ob sie beruflich Sängerin werden möchte.

Perfekte Mischung aus Tanz, Gesang und Akrobatik

Viel Mut und Können steckte auch in den Darbietungen von Sara Öncel mit einem starken Bach-Solo am Cello und in der von Alison Kordic mit einem atmosphärischen Klaviersolo. Dazwischen amüsierte ein cooles Streetdance-Duo. Der Schülerkulturabend präsentierte eine perfekte Mischung aus Tanz, Gesang und Akrobatik.

Mit Unterstützung vom Rektorat, vom Sekretariat wie von der GZH-Technik zeigten die Schülerinnen und Schüler ganz andere Qualitäten als jene, die im normalen Unterricht gefragt sind. Die Schülerinnen und Schüler zeigten viele Facetten in einer großartigen Aufführung.