Friedrichshafen

Heckscheibe eines Autos beschädigt

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 15 und 17 Uhr ein in der Olgastraße abgestelltes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht verursachte der Unbekannte ein etwa faustgroßes Loch in der Heckscheibe des BMW.