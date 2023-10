Die Geburt eines Babys stellt alles auf den Kopf. Das völlig veränderte Leben ist schön, fordert eine gehörige Portion Energie und wirft viele Fragen auf. Wer für die Nachsorge im Wochenbett auf eine erfahrene Hebamme zurückgreifen kann, darf sich glücklich schätzen. Denn auch in Friedrichshafen gestaltet sich das zunehmend schwierig. Mit ihrem neuen Angebot wollen die Hebammen am Klinikum Abhilfe schaffen.

Wer einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, sollte sich am besten gleich auf die Suche nach einer Hebamme machen, rät Lucia Heinrich. „Denn auch in Friedrichshafen wird es immer schwieriger eine zu finden.“

Die fröhliche blonde Frau weiß wovon sie spricht, schließlich ist sie leitende Hebamme am Klinikum in Friedrichshafen. „Auch in unserem Beruf fehlt der Nachwuchs und einige Kolleginnen haben aufgehört.“ Zudem seien viele Hebammen 60 Plus und treten beruflich kürzer.

Sprechstunde ist immer dienstags und freitags

Um den jungen Familien dennoch zu einem guten Start zu verhelfen, haben sich acht Hebammen zusammengeschlossen und bieten in Räumen des Klinikums eine Wochenbettsprechstunde an. Seit Anfang September vergeben sie dienstags und freitags zwischen 9 und 13 Uhr halbstündige Termine.

Dort leiten die Hebammen etwa beim Stillen an, beraten zur Rückbildung, unterstützen Heilungsprozesse und geben Tipps zur Ernährung des Babys. Die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. „Heute werden die frischgebackenen Mütter schnell aus der Klinik entlassen“, ergänzt Kollegin Daniela Schorrer. „Deshalb ist eine Nachbetreuung um so wichtiger.“

Online Termin vereinbaren Die ambulante Wochenbettsprechstunde steht Müttern und Vätern nach einer Terminvereinbarung unter www.elternschule-fn.de im Erdgeschoss des Mutter-Kind-Zentrums im Klinikum, Röntgenstraße 2, in Friedrichshafen offen.

Gerade junge Mütter und Väter, die ihr erstes Baby bekommen haben, stehen vor vielen Fragen: Trinkt das Baby genug? Heilt der Nabel gut? Was mache ich, wenn mein Kind Blähungen hat? „Wir wollen diese Fragen beantworten und eine Unterstützung geben, die sonst fehlen würde“, betont Schorrer.

Gleichzeitig Klinik entlasten

Denn eigentlich können Mütter im Wochenbett in den ersten zehn Tagen täglich die Unterstützung einer Hebamme in Anspruch nehmen und danach weitere 16-mal bis zur zwölften Woche nach der Geburt. „Mit unserem ambulanten Angebot wollen wir das zumindest in Teilen auffangen“, sagt Schorrer. Gleichzeitig entlaste die Wochenbettsprechstunde die Klinik.

Denn wenn zum Beispiel ein Neugeborenes aus medizinischen Gründen sofort weiter in die Kinderklinik verlegt wird, bleibt die Mutter auf einer der anderen Stationen ‐ sei es in der Frauenklinik oder der Wochenbettstation ‐ zurück. „Unsere Sprechstunde bietet ihr dann die Möglichkeit vorbeizukommen und ihre Anliegen loszuwerden“, erklären die beiden. „Wir haben hier viel Wochenbetterfahrung.“