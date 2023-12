Die Elternbeiträge für die Kindertagespflege des Bodenseekreises werden gemäß einer Empfehlung von Kirchen und kommunalen Kirchenverbänden mit Wirkung vom 1. Januar 2024 um 8,5 Prozent angehoben.

Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Vor allem aus den Reihen von SPD und Grünen kam Kritik an den Plänen der Kreisverwaltung. Am Ende gab es mit 21 Ja-Stimmen, 20 Gegenstimmen und einer Enthaltung nur eine hauchdünne Mehrheit für die Vorlage.

Empfehlung der Fachverbände

Bereits im Mai 2023 haben sich laut Kreisverwaltung die Vertreter des Gemeindetages, Städtetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg auf die Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2023/2024 verständigt.

Die Empfehlung lautet, die Elternbeiträge mit einer Steigerung von 8,5 Prozent in Anlehnung an die Tarifentwicklungen zunächst für ein Jahr anzupassen.

Für die Tagespflege steigt der Beitrag künftig von 99 Cent auf 1,07 Euro pro Betreuungsstunde für die Gruppe Ü3 und von 2,92 Euro auf 3,17 Euro pro Betreuungsstunde für die Gruppe U3.

Die Kindertagespflege ist laut Bodenseekreis eine familiennahe Form der Kinderbetreuung, bei der qualifizierte Kindertagespflegepersonen Kinder stundenweise oder ganztags bilden, erziehen und betreuen. Sie ist ein ergänzendes oder optionales Angebot neben den Kitas.

Gegenwind im Kreistag

Die SPD stimmte nicht zu, da man den Elternanteil nicht ständig erhöhen könne, wie Norbert Zeller sagte. Auch die Grünen lehnten die Erhöhung ab, sie wollten lieber an „der Idee weiterarbeiten, eine einkommensgestaffelte Bemessung der Beiträge zu erreichen“, wie Silvia Queri sagte.

Der Bodenseekreis strebt grundsätzlich eine 20-prozentige Refinanzierung der Kosten durch die Eltern an, betonte Landrat Luca Prayon. Bei der Erhöhung handle es sich nur um die jährliche Anpassung gemäß der Empfehlung der Spitzenverbände, sagte Georg Riedmann (CDU), dem werde man selbstverständlich zustimmen.

Um ein einkommensabhängiges System einzuführen, sei der Aufwand viel zu hoch. Der Kreis müsse dafür drei neue Stellen schaffen. Aus demselben Grund kritisierte Christoph Högel (AfD) den Vorschlag der Grünen.