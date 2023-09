Hasenpest im Bodenseekreis nachgewiesen

Die Hasenpest ist 2023 auch im Bodenseekreis in einem Fall nachgewiesen worden. Das bestätigte das Landratsamt als zuständige Behörde der „Schwäbischen Zeitung“. Danach handelt es sich jedoch um einen örtlich begrenzt auftretenden Fall.

Seit 2008 gab es insgesamt 18 Fälle von Hasenpest, immer waren es demnach Feldhasen, die an der Krankheit „Tularämie“ verendet sind.

17 Fälle im Land

Den Gesundheitsämtern im Land sind laut einer Mitteilung der Deutschen Presse–Agentur (DPA) in diesem Jahr bis Ende August 17 Fälle von Hasenpest gemeldet worden. Laut der Verwaltung fällt davon ein Fall auf den Bodenseekreis.

Der letzte vorausgegangene Fall wurde hier demnach im Jahr 2020 bekannt. Es gebe keinen örtlichen Schwerpunkt und es sei davon auszugehen, dass die Erkrankung im Bodenseekreis endemisch vorkommt, heißt es seitens der Behörde. Das heißt, es geht nur um einen örtlich begrenzt auftretenden Fall.

Seuchenartige Verläufe bei Hasen

Die Hasenpest wird laut Robert–Koch–Institut (RKI) durch den Erreger „Francisella tularensis“ ausgelöst, die sogenannte Tularämie (Hasenpest) ist auch als Lemming– oder Hirschfliegenfieber bekannt. Der Erreger habe ein extrem breites Wirtsspektrum.

Er infiziere vor allem verschiedene Nagetiere wie Mäuse, Wühlmäuse oder Ratten und hasenartige Tiere, also Feldhasen und Kaninchen, aber auch Wildwiederkäuer, Fleischfresser und sogar Vögel könnten infiziert werden. Bei Nagetieren, Hasen und Kaninchen sind laut RKI seuchenartige Verläufe mit sehr hoher Sterblichkeit bekannt.

Übertragung auf Menschen möglich

Die Infektionskrankheit kann demnach auch auf den Menschen übertragen werden (Zoonose). Der Feldhase gilt laut RKI als Hauptquelle der Übertragung der Tularämie auf den Menschen in Mitteleuropa. Laut DPA gab es im Südwesten in diesem Jahr bisher bei elf Menschen eine Infektion mit der Hasenpest.

Nur Feldhasen betroffen

Im Bodenseekreis waren laut Pressesprecher Robert Schwarz ausschließlich Feldhasen von den Infektionen betroffen. „Eine Übertragung auf andere Tiere oder auf den Menschen wurde im Bodenseekreis bisher erfreulicherweise noch nicht nachgewiesen.“ Seit November 2008 gab es insgesamt 18 Fälle von Hasenpest im Bodenseekreis.

Tote Tiere sollten nicht mit bloßer Hand angefasst werden. Hunde sollte man von toten Tieren fernhalten. Landratsamt Bodenseekreis

Erstmals wurde die Erkrankung laut Schwarz am 13. November 2008 bestätigt. 2018 gab es mit sechs Infektionen die meisten Fälle. Vor 2008 war die Erkrankung in Baden–Württemberg bereits in anderen Landkreisen, etwa in Emmendingen/Freiburg und Biberach aufgetreten.

Unterart im Bodenseekreis

Erkrankungen beim Menschen sind laut Schwarz äußerst selten und kommen in der Regel nur bei direktem Kontakt mit erkrankten Tieren vor. Bei der im Bodenseekreis nachgewiesenen Unterart des Erregers handle es sich um „Francisella tularensis holarctica“.

Diese Unterart verursache beim Menschen in der Regel nur lokale Infektionen der Haut oder der Schleimhäute und habe nur selten schwere Infektionen zur Folge.

Tote Tiere nicht anfassen

„Tote Tiere sollten nicht mit bloßer Hand angefasst werden. Hunde sollte man von toten Tieren fernhalten. Wenn man dies beachtet, besteht keine Gefahr“, lautet die Empfehlung seitens der Behörde. Kranke oder tot aufgefundene Feldhasen sollten den Jagdrevierinhabern (zum Beispiel über die örtliche Polizei) gemeldet werden.

Der Jäger solle das Tier nach Rücksprache mit dem Veterinäramt dem Diagnostikzentrum des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf schicken, heißt es weiter.