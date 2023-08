Friedrichshafen

Handy–Ortung führt Polizei auf Spur eines Einbrechers

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei hat einen 28–Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Sonntag in eine Wohnung in der Charlottenstraße eingestiegen zu sein. Der Eigentümer konnte die Position seines gestohlenen Mobiltelefons im Nachgang im Bereich Bermatingen bestimmen und verständigte die Polizei.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 15:24 Von: sz