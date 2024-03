Handbuch soll bei der Berufswahl helfen

Wie es nach dem Abschluss weitergeht, ist für viele Schulabgänger zunächst ungewiss. Um Jugendliche aus der Bodenseeregion bei der Suche nach der passenden Berufs- oder Studienwahl zu unterstützen, gibt es das Handbuch „Chancen in der Bodensee-Region 2024“, das von der Vocatium Bodensee, der Fachmesse für Ausbildung und Studium, herausgegeben wird.

Das Buch soll „einen guten Überblick“ über regionale und überregionale Ausbildungsbetriebe aber auch Fachschulen, Akademien und Hochschulen geben, wird Vocatium-Projektleiterin Corinna Pfister in einer Pressemitteilung des Instituts für Talententwicklung Süd (IfT) zitiert. Außerdem soll es den Schülern nach der Lektüre leichter fallen, auf der Messe „in persönliche Gespräche mit den Anbietern zu gehen“, und selbst zusätzliche Informationen „aus dem Netz zu ziehen“, heißt es weiter. Ziel des Berufshandbuch sei es, die Jugendlichen bereits im Vorfeld gut auf die Messe und die dort anwesenden Vertreter unterschiedlichster Ausbildungsbetriebe sowie Fach- und Hochschulen vorzubereiten. Das Handbuch zur Berufswahl erhalten Schülerinnen und Schüler über die teilnehmenden Schulen.

Die Vocatium Bodensee findet seit 2012 im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt und ist mittlerweile die größte Berufsorientierungs-Messe in der Region. Besonders sei das spezielle Konzept der vorab vermittelten Gesprächstermine für die Schülerinnen und Schüler, so dass diese intensiv und individuell beraten werden können, heißt es von Seiten der Messe.

Die Vocatium findet am Dienstag, 18. Juni, und Mittwoch, 19. Juni im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt.