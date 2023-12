Im Rahmen des Handballderbys zwischen den Männern der HSG Friedrichshafen-Fischbach und dem TSB Ravensburg ist Geld für die Aktion „Häfler helfen“ gesammelt worden. Vier Jugendspieler der HSG haben mit ihren Spendenbällen am Samstag in der Bodenseesporthalle mehrere Runden gedreht und so knapp 100 Euro für Menschen in Not zusammenbekommen. 15 Minuten vor dem Start der Bezirksligapartie, die am Ende mit 26:24 an den TSB ging, machte der evangelische Co-Dekan Reimar Krauß auf die Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche aufmerksam. Er zeigte auf, dass sich manche Menschen keine Hallenschuhe leisten können und bat um finanzielle Unterstützung, um niemanden am Spielfeldrand stehen zu lassen.