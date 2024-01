Friedrichshafen

Haltestellenschild zerstört

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Vandalen haben mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Verglasung eines Busfahrplans an einer Haltestelle in der Ailinger Straße beim Karl-Olga-Haus zerstört und dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden angerichtet, so die Polizei. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler des Polizeireviers unter Telefon 07541/7010 entgegen.