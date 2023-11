Bei der Jahreshauptversammlung des VfB Friedrichshafen am vergangenen Mittwochabend in der Stadiongaststätte fiel immer wieder das Wort „Hallensituation“. Von der baubedingten Schließung der ZF-Arena im Jahr 2020 sowie dem Wegfall der Sporthalle am Berufsschulzentrum (seit 2023 Flüchtlingsunterkunft) sind mehrere Abteilungen des Vereins betroffen.

„Die 23 VfB-Abteilungen, Kindersportschule und Volleyballprofis sind gegenwärtig auf 16 Hallen in und um Friedrichshafen verteilt“, so der knapp 3700 mitgliederstarke Sportverein, der so nicht ganz sein Potenzial entfalten kann und hofft, diese Situation in den kommenden Jahren zu verbessern. Der Vorstand hatte aber auch viel Positives erzählen, in den vergangenen Monaten ist unter Präsident Jochen Benz einiges passiert.

Verein drängt auf eine Lösung

Die Hallensituation ist auch deshalb so unbefriedigend, da sie für Kapazitätsgrenzen und Platzprobleme sorgt. Das zeigt sich unter anderem bei der Badminton-Abteilung, die ihr traditionelles Bodensee-Jugendturnier nicht mehr austragen kann. Oder aber bei den Volleyballern, die in manchen Bereichen beschränkt in der Aufnahme von neuen Mitgliedern sind.

„Klar, dass keine Synergien stattfinden können“, sieht Benz ein weiteres Problem. Die Gespräche mit der Stadt laufen, es gibt vonseiten des VfB mehrere Optionen, bei der Präsentation bei der Jahreshauptversammlung sind die Begriffe Hallenersatzneubau, neue Multifunktionshalle, Umzug und Megapark aufgelistet.

VfB-Präsident Jochen Benz (re.) freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vizepräsidenten Aaron Haußmann und Lea Dederichs. (Foto: VfB Friedrichshafen )

Und der VfB würde gerne das Optimum rauskitzeln. Der Club möchte „wertvoll sein“ und sich als „wesentliche Stütze für das Gemeinwohl in Friedrichshafen“ positionieren. In den vergangenen Jahren ist das nicht so leicht gewesen. Da spielte die Hallensituation rein.

Weiter sorgte auch die Corona-Pandemie für große Herausforderungen. Zumindest finanziell hat der VfB Friedrichshafen e.V. dies gut gemeistert und schrieb bei gestiegener Bilanzsumme eine schwarze Null. Das präsentierte Alexandra Moosherr, Stellvertreterin von Benz und Vizepräsidentin Finanzen.

Dass die Häfler finanziell so gut durchgekommen sind, hängt auch mit der Selbstlosigkeit der Ehrenamtlichen zusammen. Alleine 2022 sind 210.000 von 345.000 Euro von den Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen zurückgespendet worden - dadurch konnten die seit 2020 etwa 280.000 Euro verloren gegangenen Spenden- und Sponsoringerlöse abgefedert werden. Diese Gemeinschaft zeichne den VfB aus, dass das Heckenschneiden von eigenen Mitgliedern übernommen wurde, sorgte für eine Kostenersparnis von 2100 Euro.

Das erste abteilungsübergreifende Familienfest seit 39 Jahren sowie der VfB-Markenauftritt sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter stärken. Nichtsdestotrotz ist das Zurückspenden der Pauschalen nicht im Sinne von Benz. „Das ist ein großes Dilemma und alarmierend, dass wir sie nicht entschädigen können“, sagte der VfB-Präsident und kündigte Gespräche mit der Politik an.

Große Investitionen sind geplant

In den kommenden Jahren sind laut des VfB Gesamtinvestionen in hohem sechsstelligen Bereich erforderlich. Schon umgesetzt ist die LED-Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz an der Teuringer Straße - mit Förderungen aus der Zeppelin-Stiftung kostete das Ganze brutto rund 220.000 Euro. Für die Vereinsanlagen am Seemooser Horn (Kanu) sowie an der Teuringer Straße (VfB-Stadion) wird weiteres Geld benötigt.

Mehr Einnahmen möchte der Verein durch eine Erhöhung bei den Mitgliedsbeiträgen ab 1. Januar generieren - durch diese Maßnahme sollen 25.000 Euro mehr in die Kasse des VfB fließen. Vorteile gibt es durch ein Bonusprogramm. Weiter ist nun eine Fördermitgliedschaft möglich. Außerdem machten die Delegierten den Weg frei für die Gründung der Abteilung „Freizeit & Gesundheit“, was sich auch positiv auf die Entwicklung des Clubs auswirken soll.

Um für die weitere Zukunft noch besser gewappnet zu sein, stärkt der VfB seine Geschäftsstelle. „Manchmal ist das Ehrenamt auch eine Bremse“, so Benz. Schließlich ist es herausfordernd, sich noch nach der Arbeit um Dinge zu kümmern. Deshalb hat Friedrichshafen einen Finanzausschuss gegründet und mit Bettina Meichle eine Projektmanagerin auf 50-Prozent-Basis eingestellt.

Veränderungen im Vorstand

Im Vorstandsteam gab es einige Veränderungen. Die Vizepräsidenten Hans-Peter Schorpp (Marketing, seit 2009 im Präsidium) und Axel Bolta (Infrastruktur) sowie die Vizepräsidenten Bettina Mayer (Sport, seit 2007 im Präsidium) haben ihr Amt abgegeben. Schorpp (Ringen) und Mayer (Badminton) leiten aber weiter zwei Abteilungen des Vereins, wenngleich für sie eine lange Zeit im Präsidium endet.

Für Schorpp übernimmt der Familienvater Aaron Haußmann (42 Jahre) aus der Abteilung Tischfußball den Bereich Marketing, Mayers Posten wird zukünftig von Lea Dederichs (28 Jahre) aus der Abteilung Kraftdreikampf bekleidet. Ein Ersatz für Bolta wurde bislang noch nicht gefunden - auch das steht auf der Agenda des Vereins.