22 beschädigte Bote und ein beschädigter Anhänger — das sind die Schäden, die der Sturm, der in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli wütete, allein im Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen angerichtet hat.

Der Sturm zog ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern und Wellen bis zu einer Höhe von zwei Metern über den Bodensee hinweg. Mittlerweile ist die Bestandsaufnahme der Schäden bei den Dienststellen der Wasserschutzpolizei Baden–Württemberg (WaPo) am Bodensee größtenteils abgeschlossen. Alleine die zur Anzeige gebrachten Sachschäden belaufen sich demnach auf rund 480.000 Euro.

Die Dunkelziffer dürfte jedoch laut WaPo weit höher liegen, da viele Bootbesitzer die ihnen entstanden Schäden nicht polizeilich aufnehmen ließen. Zudem ist derzeit nicht bekannt, wie die Bilanzen der anderen Bodenseeanrainer Bayern, Österreich und Schweiz ausfallen.

Der Sturm beschädigte 96 Boote

Gemeldet wurden im Zuständigkeitsbereich Baden–Württembergs 96 Boote und ein Anhänger, die durch Baumschlag und herabfallende Äste in den Häfen beschädigt wurden. Auch Anlegestege wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Konstanz kam am glimpflichsten davon

Im Folgenden der Überblick der einzelnen Dienststellen am Bodensee: Die Wasserschutzpolizeistation Überlingen meldet 30 hauptsächlich durch Astbruch beschädigte Boote. Die Wasserschutzpolizei Konstanz bilanziert dagegen nur ein durch Astbruch beschädigtes Boot sowie einen abgebrochenen Dalben vor Liegeplätzen.

Der Wasserschutzpolizeiposten Reichenau meldet 13 beschädigte Boote an Wasserliegeplätzen in Allensbach und Radolfzell sowie 30 beschädigte Boote an Trockenliegeplätzen in Radolfzell und Allensbach Reichenau. Zudem wurden Hafenanlagen beschädigt auf der Reichenau, in Allensbach und Radolfzell, Iznang und Moos, Gaienhofen Wangen und Öhningen. Es handelt sich dabei überwiegend um Anlegestege, die durch Baumschlag beschädigt wurden.